Il settore giovanile dell’US Torri è sempre una garanzia: l’Under 16 vince il Memorial Gorgato

L’US Torri Under 16 conquista la decima edizione del Memorial Gorgato a Chions grazie alla vittoria in rimonta della formazione targata Muraro Costruzioni per 2-1 in finale contro la Fusion. A impreziosire la spedizione anche il premio come MVP per Lisa Bianchin e quello di miglior palleggiatore ad Alice Dalla Vecchia.

Queste le dichiarazioni dopo la vittoria del coach Saverio Zarra: "Esperienza di squadra importante: il girone eliminatorio è stato in crescendo con risultati che ci hanno permesso di qualificarci alle semifinali 1º-4º posto, nelle quali abbiamo incontrato le piemontesi dell'InVolley. È stata una bellissima gara vinta 2-1. In finale abbiamo incontrato le veneziane del Fusion, rimontando il set di svantaggio e vendicando la gara del girone eliminatorio. Per le ragazze sono stati giorni di preparazione e crescita. Hanno infatti maturato esperienze fondamentali per il proprio percorso e si sono arricchite di energia che servirà per le prossime gare. I premi individuali a Lisa e Alice sono stati ottenuti grazie al contributo di tutta la squadra, che ha dato la possibilità alle compagne di esprimersi al meglio”.