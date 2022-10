Volley A3, il Sol Lucernari fa festa con Monselice dopo 5 set

Squadra in casa

Squadra in casa Sol Lucernari Montecchio Maggiore

Come aveva predetto coach Di Pietro è stata una vera e propria lotta fino all’ultimo pallone, un match equilibrato dove i ragazzi del Montecchio sono stati bravi e cinici nei momenti finali dei set. Vittoria al tie break contro Monselice.

L’inizio di gara sorride al Sol guidati da Mancin, qualche errore di troppo e la formazione ospita si galvanizza in difesa e trova in Drago la sua bocca di fuoco chiudendo il set 21-25. Nel secondo set la formazione di coach Di Pietro sembra accusare il colpo, il gioco inizia ad essere più falloso e si scivola a -5 (9-14), al rientro dal time out il Sol cambia marcia, subentra Gonzato che si carica sulle spalle la squadra che, prima pareggia 22-22, poi sorpassa 23-22, ne nasce una bellissima lotta punto a punto conclusa da Gonzato e Mitkov, 27-25.

Nel terzo set il Sol parte forte e si trova avanti con un ottimo gioco 9-4 e successivo 12-6, ma un blackout della formazione di casa permette al Monselice di pareggiare (15-15), il Sol ritrova il proprio gioco e si porta sul 24-21 ma nuovamente si fa riprendere (24-24), ma ci pensa nuovamente Gonzato a chiudere il set 27-25. Il quarto set inizia all’insegna dell’equilibrio, che regge fino al 14 pari, ma la formazione ospite è brava ad approfittare di qualche distrazione e chiudere il set sul doppio errore del Sol (23-25)

Si va al tie break, dove il Montecchio inizia scatenato e si trova sul 4-1, il break regge fino al 13-9 e successivo 14-11, l’emozione si fa sentire e il Sol spreca i 2 match point ma è l’opposto Mitkov a farsi trovare pronto da posto 4 e chiudere l’incontro per 15-13.

Una vittoria che sicuramente fa bene al morale e fa iniziare con il piglio giusto questa nuova stagione, l’assenza di capitan Frizzarin poteva incidere sul risultato e il morale della squadra ma la squadra ha risposto un modo egregio conquistando la prima vittoria stagionale.

Nella serata ieri il dato che più ci rende orgogliosi è che ben 5 giocatori del sestetto (più il libero) sono cresciuti nel nostro settore giovanile e sono provenienti dalla provincia di Vicenza, questo dimostra la grande qualità del nostro lavoro e la forte volontà di investire sulle giovani promesse locali.

Ora dopo questa bellissima vittoria si torna in palestra a prepararsi per la seconda giornata della regular season, la prima trasferta stagionale contro la neopromossa Stadium Pallavolo Mirandola.