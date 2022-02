Serie B: l'Olimpia Zanè si illude ma esce sconfitta dal big match con Monselice

Un primo set illusorio e altri tre che hanno lasciato strada alla capolista. L’Olimpia Zanè non è riuscita a interrompere il dominio incontrastato della TMB Monselice nel girone D della Serie B maschile di volley, nonostante il vantaggio di ieri sera che aveva fatto sperare in un big match a tinte vicentine. Ora l’Olimpia è stata raggiunta da Massanzago al secondo posto. Clima freddo quello interno al palasport vicentino ma scaldato da dalle due squadre in campo che in più di qualche occasione hanno mostrato molto nervosismo, tipico di questo tipo di gare.

Alla fine gara non particolarmente bella per le due tifoserie ma quello che importava erano i tre punti , andati come detto alla capolista. Primo set vede la partenza sprint del Monselice (0-3) con Soliman che ferma subito il gioco. La cosa funziona visto che Zanè nelle fasi successive e complice qualche errore di troppo in casa Tmb passa avanti (5-6 6-7). Tocca poi ai padroni di casa lasciare qualche punto in attacco ai padovani che tentano la fuga sul 12-16. Sembra tutto facile ma ancora una volta l’Olimpia mette in campo molta grinta e voglia di far bene e meritato è il 18-18.

Monselice accusa un brutto calo mentale e il 23-20 è il prologo del finale di Roman per il 25-21. Seconda frazione che si apre con il gioco che stenta a decollare in entrambi i campi (1-3 4-4 8-8) con la Tmb che traballa un po' in attacco (12-10). Forse unico momento della negativo da qui in avanti per la capolista che palla su palla guadagna campo (14-17 17-21). Soliman prova il doppio cambio palleggio-opposto ma senza troppi frutti (19-22). De Togni dai nove metri spara out ed è 20-25.

Terzo set sulla falsa riga del precedente (4-4) con Monselice che sbaglia poco o nulla di contro un Zanè più incerto (9-13) con il time-out dei vicentini a fermare la corsa della Tmb. Corsa che non si ferma affatto (14-20) e puntuale arriva il tempo di disturbo. Ancora un errore al servizio dei vicentini questa volta di Callegari a mettere fine alla frazione (20-25). Ultimo parziale inizia in salita per l’Olimpia (2-5 10-13) con Monselice che non si lascia intimorire dalle piccole accelerate dei vicentini che sbagliano però un po' troppo per mettere pressione alla capolista che inizia anche a premere al servizio.

Per coach Soliman la carta del time-out rimane quasi sempre una delle armi per frenare Drago e compagni che proseguono invece a testa bassa. Vianello da zona due prende Manfron sulla spalla per il 20-25 che vale il 3-1 finale. Il tabellino del match:

Olimpia Zanè-Tmb Monselice 1-3 (25-21, 20-25, 20-25, 20-25)

Zanè: Sartori 3, Callegari 8, Roman F. 15, Poletto 6, Baggio 11, De Togni 7, Manfron (L), Filippi, Malual, Meda, Mazzarollo, ne Roman A., Sartore. All: Soliman

Monselice: Beccaro 2, Drago 25, Vianello 16, Borgato 8, De Grandis 8, De Santi 9, Lelli (L), Bacchin, Dainese, Perciante ne, Trentin, Semeraro, Rizzato. All: Cicorella