Serie B: l’Olimpia Zanè continua a sognare, Aduna battuta e secondo posto solitario

Il blitz è servito. Nella quinta giornata di campionato di, l’ha fatto nuovamente la voce grossa e ora può sognare e sperare. Il 3-1 contro l’fa ben capire quali siano le intenzioni di questa formazione per la stagione in corso. Il bilancio è ancora provvisorio ma questi ragazzi meritano ogni complimento. Ora i vicentini possono godersi un ottimo secondo posto, ad una sola lunghezza dalla capolista(15 punti contro 14 per la precisione).

La partita è stata subito indirizzata nel migliore dei modi. L’Olimpia ha spaventato l’Aduna con un primo set perfetto, un 25-13 che non ammette repliche. A quel punto, però, i padovani si sono riscattati e sono riusciti a portare le sorti del match in parità con un 25-22 pieno di orgoglio e determinazione. Nel terzo parziale Zanè non si è fatta pregare ed è tornata nuovamente in vantaggio, concludendo il set con un 25-18 che fa intuire un buon vantaggio gestito con sapienza fino alla fine.

Il copione si è ripetuto nel quarto set, quando i vicentini hanno chiuso i conti con un 25-22 che ha sancito la vittoria ed altri tre punti che irrobustiscono in maniera ambiziosa la classifica. Fra una settimana ci sarà l’impegno casalingo contro Valsugana per provare a dare nuovamente fastidio alla capolista. Il tabellino del match:

Aduna Volley - Olimpia Zanè 1-3 (13-25, 25-22, 18-25, 22-25)