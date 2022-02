Serie B: la marcia dell'Olimpia Zanè ritorna trionfale, 3-0 schiacciante contro Aduna

Sosta prolungata a causa del coronavirus che ha colpito tutto il mondo sportivo compresa l’Olimpia Zanè. Allenamenti interrotti o a mezzo servizio con gare da recuperare nel mese di aprile, hanno portato la formazione vicentina ad affrontare il ritorno in campo con molte apprensioni. Il risultato positivo contro l'Aduna Padova rallegra gli animi, ma inevitabile che la condizione fisica sia ancora lontana dalle prestazioni dell'andata.

Primo set: Inizio positivo per i padroni di casa che prendono il comando del set. L'attacco di Roman Filippo sigla l'11 a 7 incrementato dall'opposto Pranovi che mette a terra la palla del 19 a 14, l'Aduna non demorde ed inizia la rimonta. L'ace del laterale Michieli porta il Casalserugo sul 19 a 20, un errore dei padroni di casa e c'è il pari 20 a 20. Si continua in equilibrio fino al 23 a 23, poi un'invasione data agli ospiti scatena le proteste, per l'Olimpia è il 24 a 23 chiuso dall' attacco di Filippo Roman: 25 a 23.

Secondo set: L'Aduna stenta a partire, mentre Zanè con il muro punto di Malual si porta sul 5 a 2. Time out di Riato, ma la corsa dell'Olimpia continua. Riato ci riprova ancora sul 4 a 10 a interrompere il momento positivo dei vicentini senza successo. L'Olimpia allunga e Capitan Poletto mette a terra il 20 a 11. Nel finale il Casalserugo accorcia le distanze ma l'errore al servizio di Pravato chiude il parziale in favore di Zanè: 25 a 20.

Terzo set: La stanchezza si fa sentire su entrambi i fronti ma è Zanè che ha più benzina. Il pallonetto di Poletto segna il 10 a 3 incrementato dal punto in primo-tempo di Baggio: 15 a 6. Soliman sostituisce la diagonale Sartori-Pranovi con Filippi-Callegari e il parziale prosegue senza tanti scossoni fino all'attacco vincente di Capitan Poletto e il 25 a 16. Il tabellino del match:

Olimpia Zanè-Aduna Padova Maschile 3-0 (25-23, 25-19, 25-16)

Zanè: Poletto 11, Filippi 0, Roman F. 11, De Togni n.e, Sartori 1, Malual 7, Mazzarolo n.e, Meda n.e, Callegari 0, Baggio 12, Pranovi 7, Manfron (1°L) 0, Roman A. (2°L) n.e. 1° Allenatore: Soliman

Aduna: Chinello n.e, Pravato 3, Zanatta 0, Michieli 6, Sorgato 4, Barison n.e, Marcovecchio 12, Melilli 4, Sartorato 2, Convento n.e, Vianello 0, Ribon 2, Sella (1°L) 0, Uliana (2°L) n.e. Allenatore: Riato.