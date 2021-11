Serie B: per Cornedo un 3-0 che profuma di sorpasso, battuto Treviso e terzo posto conquistato

Il terzo posto e il sorpasso sono realtà. Lariesce a domaredopo tre set equilibrati e in cui sono stati necessari anche i vantaggi. Ora si può ambire a ragione ai vertici della classifica. Treviso si trova da subito a rincorrere un Cornedo che parte forte in battuta e sorprende gli ospiti con un gioco veloce., ma sono più fallosi; Cornedo mantiene sempre un paio di punti di vantaggio, poi un muro trevigiano (19-18) fa nascere una speranza di recupero, ma la gestione degli ultimi punti del set è appannaggio dei vicentini, che dai nove metri e in contrattacco fanno il bello e il cattivo tempo (25-20).

Gli orogranata partono in vantaggio nel secondo set, nonostante le tante battute sbagliate (8-6). Gli attaccanti di Cornedo picchiano in battuta e in attacco, il muro trevigiano fatica a compattarsi, subendo il gioco dell’alzatore avversario, e i padroni di casa passano avanti (12-11). Un muro di Mazzon e un ace di Pegoraro fanno riguadagnare terreno ma con due errori è tutto da rifare e Zanin ferma il gioco (18-16). Treviso non molla e ripassa in vantaggio su un colpo di furbizia di Favaro (22-21), ma la situazione si inverte subito e ci si mette anche la sfortuna, con Barbon costretto a lasciare il campo dopo uno scontro. Muro e difesa vicentini non lasciano un pallone e il set si chiude 25-22.

È Cunial show a inizio terzo set, con un bell’attacco in diagonale stretta e due muri consecutivi (5-1). Cornedo recupera a suon di difese: i trevigiani rischiano qualcosa in più e sbagliano, c’è Pegoraro a tener su l’attacco di cambio palla. Ma non c’è abbastanza continuità e Cornedo fa il sorpasso (14-13); mantiene i due punti di vantaggio, poi ancora Pegoraro e Cunial ribaltano la situazione ed è vantaggio Treviso (20-19). Contro sorpasso di Cornedo che va sul 23-22, poi Cunial spazzola sulle mani del muro ed è parità; un’invasione dei padroni di casa regala il set point, subito annullato. Grazie a un ace di potenza il comando passa a Cornedo, che chiude 28-26 dopo una serie di azioni interminabili.

Le parole di coach Meneguzzo: "Bravi ai ragazzi che hanno saputo trovare lucidità in alcuni momenti critici della partita, contro una compagine giovane ma di grandi doti. Giocare al palacrosara è per noi un'arma in piu'. sul finire del terzo set, il tifo e il boato del pubblico ci ha sicuramente aiutato a non mollare sugli ultimi palloni. terza vittoria di seguito che ci costringe a non festeggiare troppo e portarci a casa anche la prossima, per continuare una strisica positiva che non può fermarsi ora.” Il tabellino del match:

POLISPORTIVA CORNEDO - VOLLEY TREVISO 3-0 (25-20, 25-22, 28-26)

CORNEDO: Preto 0, Cecchetto ne, Peserico 0, Mecenero 0, Cortese 18, Pegoraro ne, Formilan, 3, Rossi 7, Bertoldi ne, Ingrassi (L), Visonà (L), Marcante 0, Tovo 17, De Vicari 5.

VOLLEY TREVISO: Barbon 7, Milanese 0, Puppato 1, Michielan (L), Favaro 12, Pegoraro 8, Cunial 13, Lazzaron ne, Murabito 0, Mazzon 4, Mazzocca 0, Amarilli (L). All. Zanin.