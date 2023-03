Pool Salvezza A2: l’Anthea Vicenza ospita Lecco per scalare posizioni

Si avvicina il primo dei due appuntamenti casalinghi consecutivi per l’Anthea Vicenza Volley nella pool salvezza di A2 femminile. Sabato alle 19,30 al palazzetto dello sport di Vicenza di via Goldoni le biancorosse di Ivan Iosi, reduci dal ko inaugurale a Milano contro il Club Italia (3-0), sfideranno l’Orocash Lecco dell’ex Federica Piacentini nella seconda giornata, per poi tornare in campo mercoledì 22 marzo sempre in casa contro Montale. A presentare Lecco è il secondo allenatore biancorosso Mattia Borini.

“Il cuore della squadra è la diagonale palleggiatore-opposto. Rimoldi è un’alzatrice che spinge molto il pallone ai laterali, inoltre le piace forzare il gioco al centro in fast con Tresoldi e in sette con la Piacentini. Bracchi, l’opposta, è una giocatrice dalla rincorsa esplosiva e dal braccio pesante, ha praticamente tutti i colpi d’attacco e per questo è la più servita. Il reparto schiacciatrici è formato in primis da Lancini, Zingaro e Marmen, quest’ultima giocatrice straniera arrivata recentemente per dar man forte alla squadra. Completa il 6+1 il libero Bonvicini. In linea generale, Lecco ha un gruppo compatto e solido sia nei fondamentali di opposizione sia in quelli di aggressione; ha circa il 60% di positività in ricezione e un cambiopalla che si aggira intorno al 40%, statistiche in linea con le prime della classe che abbiamo affrontato in regular season nel girone B”.

“In questo periodo – conclude Borini – è importantissimo essere focalizzati sulla performance: migliorare il nostro gioco e studiare quello avversario. Vogliamo presentarci in campo come la migliore versione di noi stessi, per noi e per tutti quelli che credono nel nostro percorso, pronti a combattere fino all’ultima palla”.