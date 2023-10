Volley femminile B1. A Noventa Vicentina si fa sul serio: ennesima vittoria e primato solitario

L’Ipag Noventa vince contro la temibile Ripalta Cremasca per 3-1, ma, soprattutto, contro le enormi avversità. Mai era successo nella oltre cinquantennale storia pallavolistica noventana, né nelle categorie giovanili, né negli anni della serie A, che due atlete si infortunassero gravemente durante la medesima partita: le forti Poser, sul 5 a 3 del primo set, e Pastorello, sul 22 a 20 del terzo, dopo due attacchi vincenti, si accasciano al suolo tra le urla che ammutoliscono il numeroso pubblico presente. Per entrambe, un infortunio al ginocchio. Con Zanguio e Bussolo out, fanno ingresso in campo tutte le atlete, per far fronte ad una situazione a dir poco emergenziale.

La squadra si compatta, se possibile, ancora di più, combatte stoicamente su ogni pallone, sostenuta dal numeroso tifo di casa che assume il ruolo di settimo giocatore in campo. Le Ipaghine, infatti, vincono il primo set agevolmente (25-18), perdono il secondo con il punteggio di 22 a 25 (dopo un miracoloso recupero dal 9 a 18 al 20 a 19) e passano in vantaggio nel terzo (25-23). Dopo la seconda interruzione, causa il secondo infortunio di Pastorello, le padrone di casa dominano il quarto parziale (18-12; 21-12). Ripalta, però, non demorde e riaccende la partita (22-21): sono momenti concitati in cui sono le vicentine a dare la "zampata" vincente con una pipe di Gomiero (25-23).

Finisce, così, una partita in cui le noventane, tutte in lacrime ed abbracciate tra loro, hanno dato dimostrazione della loro unione, della loro forza e della capacità di lottare, anche per le sfortunate compagne. Questi saranno i presupposti per la prosecuzione in campionato. Sabato prossimo Noventa osserverà il turno di riposo: il ritorno in campo è previsto per il 4 novembre, ancora in casa, contro il Volley Clodia. Il tabellino del match:

IPAG NOVENTA-RIPALTA CREMASCA 3-1 (25-18, 22-25, 25-23, 25-23)

NOVENTA: Bazzoli, Bussolo (L), Cabazza, Destro (L), Gomiero, Leonardi, Marcuzzi, Pastorello, Poser, Ramingo, Scaccia. All. Gemo

RIPALTA: Crespi, Cattaneo, Lodi, Bassi, Rivoltella, Nicoli, Coti Zelati, Carera, Miglioli, Laperchia, Negri, Boffi. All. Verderio