Montecchio, parla la presidente Burato: “Il nostro segreto? Il clima sereno”

Il nuovo anno dell’Unione Volley Montecchio riparte da Offanengo. Domenica 7 gennaio l’Ipag Ramonda tornerà in campo al Pala Coim per il primo appuntamento del 2024, che inaugura un importante filone di partite. Prima il quarto di finale di Coppa Italia contro Talmassons di mercoledì 10 gennaio, poi gli ultimi due match di regular season (contro Olbia e Cremona). Il focus però è tutto sulla trasferta lombarda, a cui l’Ipag arriva carico e motivato per i risultati infilati nell’ultima parte di 2023. Il successo ottenuto su Melendugno a Santo Stefano è stato infatti il coronamento di un dicembre d’oro per la formazione berica, che ha vinto tutti gli incontri disputati nel mese (5), mettendo in mostra, nei momenti nevralgici dei set, una lucidità davvero invidiabile.

Nessuna gara è stata scontata, nessuna avversaria ha tirato indietro il braccio. Ma Montecchio è sempre riuscito a trovare il modo per orientare a suo favore qualsiasi risultato, inventandosi rimonte impensabili (clamoroso il recupero da 2-0 a 2-3 concretizzato a Marignano) e frazioni ad altissimi livelli (emblematico, in questo senso, il primo set dominato a Costa Volpino). Dunque un’indole caparbia e coriacea quella evidenziata, che incontra il favore della presidente Carla Burato. “Mi ha colpito molto la concretezza e la capacità di risolvere le situazioni della squadra” afferma la numero uno dell’Ipag Ramonda. “Anche se finora non abbiamo quasi mai chiuso i match nei classici 3 set, spesso il gruppo ha ricostruito le proprie sicurezze strada facendo, portando a casa numerosi successi. E questo fa la differenza”.

A testimoniarlo anche la classifica. L’UVMM occupa al momento la terza piazza, a meno due dalla coppia di testa Macerata–Cremona. Ma, insieme alla stessa Macerata, è la squadra che ha raccolto più vittorie e meno sconfitte nel girone B (rispettivamente 13 e 2). Numeri che non dipendono solo dallo spirito delle ragazze, perché, ad alimentarlo, c’è l’impegno costante dello staff dirigenziale e tecnico. “A Montecchio lavoriamo in scioltezza, in un clima sereno” aggiunge Burato. “Il cambio di passo è avvenuto quando ci siamo dotati del nostro Direttore Generale. Ci ha permesso negli anni di costruire un terreno fertile, sia per chi vuole crescere, sia per chi si vuole affermare. Grazie al suo lavoro, anche in questa stagione disponiamo di uno staff dalle capacità e dall’esperienza indubbie”. Con queste consapevolezze l’UVMM si prepara ad affrontare Offanengo. Un match che, nonostante i 14 punti di differenza in classifica, è da prendere con le pinze. Dall’andata, terminata 3-0 per le beriche, le lombarde hanno innestato un’altra marcia, riaprendo i giochi per accedere alla pool promozione grazie a un filotto di 4 vittorie consecutive, in cui spicca il roboante 0-3 su Macerata.

Il match contro Cremona nell’ultima del 2023 ha interrotto la striscia (3-0 per l’Esperia), ma non ha intaccato le certezze della squadra di coach Bolzoni, sempre temibile a muro (quarta per muri vincenti in A2 con 142, 37 della centrale Sara Tajè) e in battuta (terza per ace in A2 con 75 servizi andati a segno, 17 della centrale Nicole Modesti). Montecchio sa però come rispondere. Lo dicono le statistiche (149 muri vincenti e 105 ace complessivi), lo conferma il percorso compiuto sin qui. Nella speranza che prosegua con almeno altrettante soddisfazioni anche nel 2024. «I risultati, ad oggi, sono in linea con il nostro obiettivo, quello di fare meglio della stagione precedente. Abbiamo dimostrato di cosa siamo capaci e l’auspicio per tutto il 2024 è quello di continuare ad esserci, facendo la differenza in un campionato ricco di squadre attrezzate» conclude la presidente Burato.