Matilde Munarini e l’ottima stagione a Cremona: i numeri della centrale vicentina

Il 3 giugno del 2004 la Minetti Infoplus Vicenza presentava i dati e i programmi della società per il futuro. In quella stessa giornata e soprattutto in quella stessa città nasceva proprio una futura pallavolista. Matilde Munarini è una delle giovanissime che si sta facendo notare con la squadra che l’ha ingaggiata la scorsa estate, l’Esperia Cremona, tanto è vero che il suo contributo è stato fondamentale per consentire alla formazione lombarda di vivere un primo scorcio di stagione da sogno. Le Tigri sono una delle rivelazioni del campionato, come ben certificato dal terzo posto ottenuto nel girone B dopo nove giornate (20 punti all’attivo).

Il prestigioso piazzamento ha consentito all’Esperia, tra l’altro, di accedere ai quarti di Coppa Italia di A2, la più classica delle ciliegine sulla torta. Munarini ha trovato la propria dimensione in questo ambiente così galvanizzato, ma soprattutto continuità. I numeri sono dalla parte della centrale vicentina: dopo 9 presenze ha già realizzato molti più punti di quelli totali dello scorso anno. Nella stagione 2022-2023, infatti, la giocatrice 19enne indossava la maglia della Millenium Brescia, un’esperienza terminata con 26 presenze, 38 set da protagonista e 17 punti messi a referto. Il bottino di un anno è stato quasi eguagliato dopo appena una partita di campionato, all’esordio con Cremona: contro Melendugno, Munarini si è infatti resa protagonista di 14 prodezze, arrivando poi a rimpinguare il totale fino agli attuali 74 punti complessivi.

Coach Zanelli le sta dando parecchia fiducia, tanto è vero che i set a cui ha preso parte la centrale sono ben 36, due in meno rispetto a tutti quelli di un anno fa. Chi la conosce bene, sa però che non è un caso questa sua crescita. Matilde Munarini gioca a pallavolo da quando era in quinta elementare, dopo essersi cimentata con la danza moderna. Il Volley San Paolo Vicenza l’ha forgiata, poi nel 2018 è stata inserita nelle selezioni provinciali e regionali. Un anno dopo è diventata una giocatrice dell’Imoco San Donà, la formazione giovanile di Conegliano con cui è rimasta fino al 2022, vincendo diversi titoli. Vanta inoltre l’esordio in A1 con la stessa Conegliano, prima di approdare a Brescia. Non vanno nemmeno dimenticate le esperienze positive in Nazionale (Under 19). C’è poco da dire, a 19 anni una carriera del genere non è davvero niente male.