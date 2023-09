L’Ipag Noventa a tre settimane dall’inizio del campionato: tanta voglia di fare bene

Si avvicina l’inizio del campionato di B1 di volley femminile: fra tre settimane esatte la terza categoria nazionale prenderà il via e tra le protagoniste ci sarà l’Ipag Noventa che è stata inserita nel girone C per la terza stagione di fila in questa serie. A fare il punto sulla situazione è stato Luca Pivato, viceallenatore della formazione vicentina. Il tecnico in seconda ha fatto il punto tramite i canali ufficiali del club: “Siamo ancora all'inizio e la preparazione è in pieno corso, ieri c’è stato il primo test match (con Cerea) e le sensazioni sono state positive. Puntiamo molto sulla battuta e sulla ricezione per poi costruire i nostri schemi di gioco, ovviamente il percorso è ancora lungo”.

Pivato si è poi soffermato sulle aspettative relative al campionato: “Mi aspetto un campionato frizzante, le basi per affrontarlo nel migliore dei modi ci sono, vedremo quali saranno le nostre avversarie viste le tante novità dell'anno. Voglia di fare bene c'è, l'impegno da parte delle ragazze, degli allenatori e della società anche, continuiamo il nostro percorso per arrivare al meglio all'inizio del campionato”.