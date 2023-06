L’IPAG Noventa riparte dal duo Gemo-Pivato per la guida tecnica nella stagione 2023-2024

Non c’è due senza tre. L’IPAG Noventa riparte dall’insegna della continuità per quel che riguarda la stagione 2023-2024 e lo fa prima di tutto dalla sua panchina. Il terzo anno consecutivo nella Serie B1 del volley femminile va affrontato con rinnovato entusiasmo e non si può fare a meno degli artefici degli ultimi splendidi campionati. Continua dunque con convinzione la collaborazione con i due tecnici Andrea Gemo e Luca Pivato che, per la stagione che comincerà il prossimo autunno, saranno rispettivamente ancora primo e secondo allenatore. Una nuova avventura che, grazie al buon lavoro dei due coach e delle atlete, che a breve saranno presentate, saprà essere soddisfacente e ricca di buoni risultati. Con Gemo e Pivato, Noventa ha conquistato sempre 34 punti, rispettivamente in 22 partite (stagione 2021-2022) e in 26 match (stagione 2022-2023).

Si è fatto cenno al roster da allestire e la società veneta ha già reso noto chi non ne farà parte. Uno degli addii più pesanti è quello del capitano storico Federica Gambalonga. Non sono da meno le partenze di Emily Dinello, Valentina Facco, Lucia Morgia, Elena Ricci e Alice Stafoggia. Questo è il saluto dell’IPAG tramite i social nelle ultime ore: “Un grande ringraziamento è a loro dovuto per la professionalità dimostrata in questa stagione, travagliata, ma alla fine soddisfacente. Un saluto particolare a Dinello, Gambalonga e Morgia con le quali si è instaurato un lungo percorso pluriennale ricco di successi e traguardi raggiunti. A tutte loro va un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della loro vita personale e sportiva”.