Domenica 24 settembre la presentazione della nuova e ambiziosa Anthea Vicenza

Domenica 24 settembre si alzerà ufficialmente il sipario sull’attività stagionale dell’Anthea Vicenza Volley con la giornata in programma al palazzetto dello sport cittadino di via Goldoni. Il programma si aprirà alle 17:30 con la presentazione della stagione 2023-2024, con il sodalizio del presidente Andrea Ostuzzi che sarà impegnato con la prima squadra in B1 femminile oltre a partecipare, grazie alla nuova collaborazione con l’Us Torri, a ben diciotto campionati giovanili. La giornata proseguirà con l’amichevole tra le prime squadre di Vicenza Volley (B1 femminile) e Us Torri (B2 femminile), con l’inizio previsto alle 19:30.

L’ingresso all’evento sarà libero. Nel frattempo, ieri è scoccata l’ora del primo allenamento congiunto stagionale: alle 19:30 (inizio riscaldamento) al palazzetto di Vicenza la squadra di Mariella Cavallaro si è confrontata con le pari categoria veronesi dell’Arena Volley Team. Venerdì 22 e sabato 23 settembre, invece, lo stesso rettangolo di gioco ospiterà un triangolare con l’Anthea, l’Aduna Volley Padova (B1) e le austriache dell’Unionvolleys Bisamberg.