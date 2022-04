B1: tutto facile per l’IPAG Noventa nel derby contro Torri, equilibrio soltanto nel 3° set

L'Ipag Noventa vince tre a zero il derby con le giovani, ma talentuose, ragazze dell’US Torri e consolida il quinto posto in classifica. Vinti i primi due parziali (25-19, 25-15), le noventane hanno trovato qualche difficoltà in più nell'ultimo set, conclusosi 25 a 20. Sabato prossimo, sempre a Noventa, andrà di scena l'ultima partita con Cerea, vittorioso per 3 a 2 su Udine, che potrebbe consolidare il quinto posto in classifica. Ultima giornata che darà importanti verdetti, sia per i play-off che per i play-out, in questo equilibrato e difficile campionato.

Primo set. Le noventane partono con convinzione sin dai primi scambi (3-0; 8-3). Leonardi coinvolge tutte le sue attaccanti, che rispondono positivamente. Gambalonga, top scorer dell'incontro con 13 punti, va a segno dai nove metri (17-11), mentre Pastorello attacca per il 19 a 12. Gomiero concretizza il 23 a 17 e dopo due belle difese di Zanguio, chiude Gambalonga (25-19).

Secondo set. Leonardi è protagonista di due dei primi quattro punti al servizio (4-0). Gambalonga mura (5-0), Gomiero attacca due volte per il 7 a 0. Reazione del Torri (13-9), ma Leonardi punge ancora al servizio (15-10). L'Ipag mantiene un rassicurante vantaggio (18-13, 20-13), Morgia ottiene il set-point (24-15), Pastorello lo chiude a muro (25-15).

Terzo set. Inizio equilibrato, con Torri che si fa più pericoloso in attacco, soprattutto, con le centrali (4-4, 6-6). Le ospiti passano a condurre 6 a 8, ma Gomiero in pallonetto (8-8) e Leonardi dai nove metri (9-8; 11-8) riportano in vantaggio le noventane. Vantaggio che incrementa con il passare del tempo (17-13; 19-13; 20-13). Reazione delle ospiti che pungono al servizio (23-18), ma la partita si conclude con attacco vincente di Morgia (25-20). Il tabellino del match:

IPAG NOVENTA-US TORRI 3-0 (25-19, 25-15, 25-20)

NOVENTA: Gomiero, Pastorello, Bisoffi, Zanguio, Montanaro, Gambalonga, Morgia, Marini, Leonardi, Lunardi. All. Gemo

TORRI: Campagnin, Zampieri, Guerra, Frigo, Pasa, Dalla Pozza, Fanin, Piron, Munari. All. Turchi