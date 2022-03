B1: partenza sprint per l'IPAG Noventa che poi si perde per strada, Giorgione vince 3-1

L'Ipag Noventa perde 3 a 1 contro il Duetti Giorgione, terzo in classifica, nonostante la conquista del primo parziale e il vantaggio di 24 a 23 nel secondo, poi perso 25 a 27. Sfiorato il 2 a 0, le noventane hanno subito il contraccolpo e le avversarie, sorrette da un buon attacco, hanno conquistato l'intera posta in palio. Buona la prova di Leonardi che ha sostituito per la prima metà della partita una Marini non al meglio fisicamente. Sabato prossimo importante impegno contro l'Aduna Volley, lontano dalle mura amiche, una utile occasione per conquistare nuovi punti per la classifica.

Primo set. Le noventane partono con il giusto appiglio (5-3; 7-4), ma il set si rimette ben presto in equilibrio (10-10). Un attacco di Gomiero e due ace consecutivi di Leonardi permettono il 13 a 10, vantaggio che incrementa con Morgia e Gambalonga (16-11). Il set prosegue a favore delle padroni di casa, con Morgia che conquista, con un lungo-linea, il 24 a 19 e Gambalonga il punto conclusivo (25-19).

Secondo set. Il livello tecnico della partita sale, con le noventane che, per la prima volta, vanno in affanno in seconda linea (5-10). Pastorello, dai tre metri e al servizio, suona la carica (7-10), seguita da Gomiero (9-11). Zanguio attacca per il 13 a15, un ace di Gambalonga e un muro di Pastorello regalano la nuova parità (15-15). Il parziale prosegue punto a punto sino al 22 a 20 noventano con un muro di Morgia, che si ripete sul 24 a 23. Le noventane al servizio mettono in difficoltà la ricezione delle ospiti, che si salvano con un tocco di pugno vincente della alzatrice (24-24). Sul 25 pari entra al servizio Dinello, ma a chiudere sono le ospiti (25-27).

Terzo set. L'Ipag va sul +3 con due ace di Gomiero (4-1), ma le ospiti prima impattano (6-6), poi allungano (7-10). Pastorello e Gomiero riconquistano la parità (10-10), ma alcune distrazioni in difesa risultano fatali (10-15). Entra Marini e poi Bisoffi, con la seconda che tenta il recupero con tre attacchi vincenti (13-18; 15-19; 16-20). Pastorello in fast (18-21) è l'ultima ad arrendersi, ma il set è delle trevigiane (18-25).

Quarto set. Le noventane vanno sotto sin dall'inizio del set (2-5), Morgia, a muro e in attacco, tenta l'aggancio (5-7). Le noventane, però, non trovano soluzioni vincenti e subiscono il rtmo avversario (8-16). Entrano Leonardi e Canton, ma il set è compromesso (14-21). Bisoffi è l'ultima ad arrendersi con una pipe (15-24), chiude Giorgione set e partita (15-25). Il tabellino del match:

IPAG NOVENTA-DUETTI GIORGIONE 1-3 (25-19, 25-27, 18-25, 15-25)

NOVENTA: Gomiero, Pastorello, Bisoffi, Zanguio, Montanaro, Gambalonga, Morgia, Dinello , Marini, Leonardi, Zanchetta, Canton, Gallo L, Lunardi L. All. Gemo

GIORGIONE: De Bortoli, Fornasier, Ravazzolo, Poser, Gogna, Green, Bateman, Fantini, Massarotto, Valente, Facchinato, Ganzer, Moretto, Morra (L). All. Carotta.