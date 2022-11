B1: IPAG Noventa, la conquista del primato passa da Pavia di Udine

Come avvenuto anche all’inizio della scorsa stagione, l’IPAG Noventa non vuole perdere di vista le prime posizioni della classifica. Il girone C della B1 di volley femminile parla chiaro, la formazione vicentina è a un punto dalla vetta nonostante abbia già osservato il proprio turno di riposo. Nelle prime tre gare di campionato, infatti, sono arrivate altrettante vittorie e ora Noventa può dare un segnale ancora più forte cercando di non sottovalutare il prossimo turno.

Sabato 5 novembre, le ragazze di coach Gemo saranno impegnate in Friuli Venezia Giulia, per la precisione sul campo della Blu Team Pavia di Udine. Si tratta della squadra che di fatto ha rimpiazzato la Udine Volley dello scorso anno e che al momento ha 4 punti all’attivo, la metà esatta dell’IPAG. Per sperare in un riavvicinamento alla prima posizione, ci dovrebbe essere un incastro di risultati. Anzitutto Noventa è chiamata a conquistare la posta piena, poi le tre attuali capoliste (tutte a quota 9, un punto in più rispetto alle vicentine) dovrebbero perdere punti preziosi.

L’Alta Fratte dovrà superare l’ostacolo del non semplice derby contro Il Colle Consorzio Padova, mentre la sorprendente Porto Mantovano sarà di scena a Piadena, non proprio una trasferta semplice. Inoltre, l’Arena Volley Team giocherà lontano dalle mura amiche, contro l’Ostiano. La classifica è molto corta e approfittare di qualsiasi passo falso è fondamentale come non mai.