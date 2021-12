B1: IPAG Noventa troppo arrendevole a Castelfranco, Giorgione si impone 3-0

Prestazione opaca, probabilmente la peggiore della stagione, per l’che cede 3 a 0 a Castelfranco contro il. Salvo il primo set, abbastanza combattuto, le noventane hanno subito il gioco avversario nei successivi parziali senza opporre la giusta resistenza, con la consequenziale netta sconfitta. Dopo la pausa natalizia, che servirà per recuperare le acciaccate e la buona forma fisica, andrà di scena l'importante scontro con l', tra le mura amiche, nella speranza possa essere messa in campo una migliore prestazione rispetto a quella offerta in questa partita.

Le noventane, con Morgia, Bisoffi e Gomiero, passano a condurre 4 a 1. Gambalonga attacca per il 5 a 2, ma le trevigiane recuperano e vanno in vantaggio 9 a 10. Il parziale prosegue punto a punto (13-11; 13 pari), poi le padroni di casa conquistano un vantaggio di due punti che si rivela fatale per le noventane (18-20). Entra Dinello al servizio, ma Giorgione non si lascia fuggire l'occasione di chiudere il set a proprio favore (21-25). Morgia e Gambalonga segnano i primi due punti del parziale (2-0), seguite da Bisoffi al servizio (3-0). È un vantaggio effimero, visto che le trevigiane passano a condurre 14 a 8.

Entrano Zanguio (dopo lo stop di due settimane), Canton e Leonardi (12-19), ma Giorgione preme sull'acceleratore, soprattutto, al servizio, fino al conclusivo 17 a 25. Non cambia l'inerzia del match, visto il buon vantaggio conquistato sin dai primi scambi dalle padroni di casa (1-7). Gomiero (4-10) e Morgia (10-16) tentano di ridurre lo svantaggio, ma non è giornata, lasciando l'intera posta in palio alle padroni di casa (17-25). Il tabellino del match:

Duetti Giorgione – Ipag Noventa 3-0 (25-21, 25-17, 25-17)

Duetti: Poser 13, Fornasier 12, Ravazzolo 11, De Bortoli 11, Bateman 7, Gogna 5, Green 2, Morra (L). N.e.: Valente, Fantini, Moretto, Ganzer, Massarotto. All. Carotta

Ipag: Gomiero 13, Morgia 6, Gambalonga 5, Canton 3, Marini 2, Pastorello 2, Bisoffi 2, Leonardi, Dinello, Zanguio, Gallo (L). N.e.: Montanaro, Lunardi, Zanchetta. All. Gemo