B1. Due ottimi set per l’Ipag Noventa che poi crolla sotto i colpi della vicecapolista

L’Ipag Noventa lotta per due set alla pari contro le trentine del Volano, vicecapolista del girone C della Serie B1 di volley femminile, mostrando dei segnali positivi rispetto alle ultime due prestazioni, ma cedendo, alla fine, 3 a 1. Perso il primo set 28 a 26, con qualche rammarico per alcune ingenuità nel primo tocco, conquista il secondo parziale 25 a 23; negli ultimi due set, le trentine, ben sostenute dalle attaccanti di palla alta, riescono a portarsi a casa la partita, dando seguito al buon periodo di forma. Le noventane, però, potranno ripartire dagli aspetti positivi di quest'ultima trasferta, per tentare di muovere la classifica sabato prossimo, quando verranno a far visita a Noventa le lombarde del Volta Mantovana.

Primo set. La partita è sin dai primi scambi molto combattuta (6-6, 10-11); Gomiero, come di consueto, attacca con decisione 15-17; 16-19; 17-20). La segue Canazza (18-20; 19-21) che, da posto quattro, tiene vive le speranze noventane. Le ospiti vanno sotto 22 a 24, ma impattano e sorpassano (25-24). Ricci segna il 26 pari, ma sono le trentine a vincere il set (28-26).

Secondo set. Equilibrio sin dai primi punti (4-4; 6-5), poi le noventane riescono a creare un mini vantaggio (9-6; 11-8). L'Ipag lotta punto a punto (17-16, 18-18), con Canazza che risponde alle avversarie con tre punti consecutivi (19-19; 20-20, 21-21). Muro di Pastorello che regala il +2 (23-21), poi è Gomiero, come spesso accade, a chiudere il parziale (24-22; 25-23).

Terzo set. Partono bene le ospiti (ace di Ricci per il 5 a 3), ma c'è una reazione trentina (8-12; 11-16). Le noventane non demordono e con Canazza a muro, e Rcci, al servizio, riducono lo svantaggio (15-16). Pastorello mura per la parità (16-16), ma da questo momento in poi subisca la veemenza avversaria (17-25).

Quarto set. Le noventane non riescono a limitare il potente attacco trentino che va a segno soprattutto con le schiacciatrici di palla alta (3-8). Fanno ingresso in campo Leonardi, Morgia e Stafoggia, ma sono, comunque, costrette a cedere 17 a 25. Il tabellino del match:

ROTHOBLAAS VOLANO-IPAG NOVENTA 3-1 (28-26, 23-25, 25-17, 25-17)

VOLANO: Braida, Petruzziello, Bellini, Orlandini, De Val, Manetti, Pierobon, Calza, Miori, Cramerotti. All. Parlatini

NOVENTA: Gomiero 16, Facco 5, Pastorello 8, Stafoggia 3, Ricci 10, Gambalonga, Dinello, Scaccia 3, Leonardi, Canazza 11, Morgia, Bussolo L, Destro L. All. Gemo