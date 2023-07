Volley femminile B1. Per l’Anthea Vicenza in posto 4 c’è Chiara Boninsegna

Nuovo colpo di mercato per l’Anthea Vicenza Volley in vista del nuovo campionato di B1 femminile. Ad approdare in biancorosso è la schiacciatrice Chiara Boninsegna, altro tassello importante del mosaico in costruzione affidato alla guida tecnica di Mariella Cavallaro. Nata a Mantova il 5 gennaio 1999, Chiara Boninsegna è alta un metro e 74 centimetri e nella scorsa stagione ha dominato la scena in B1 con la maglia di Bologna, conquistando la promozione in A2 e vincendo la Coppa Italia di B1 nella stessa città felsinea. In precedenza, la giocatrice di Castelbelforte è cresciuta al Volley Davis fino all’età di 16 anni, prima di un triennio nel Modenese: in primis, i due anni alla Liu Jo Modena in Under 18 giocando anche B1 e B2, poi l’avventura a Sassuolo in B1 culminata con la promozione.

Successivamente, esperienze sempre in terza serie a Ostiano, Empoli, Volta Mantovana (due anni) e infine la stagione trionfale a Bologna. “Ho scelto Vicenza – le sue parole – perché so di approdare in una società collaudata e ben strutturata e perché so che sta nascendo una buona squadra. È un sodalizio che mi è sempre piaciuto ancor prima che sbarcasse in serie A. Arrivo in biancorosso con la volontà di conquistare un’altra promozione. Come schiacciatrice sono un po’ una “tuttofare”: non c’è un fondamentale dove spicco, ma me la cavo un po’ in tutto. Cosa serve per stare in alto in B1? Sicuramente la fame, questa è la base, unitamente al gioco di squadra”.

“Chiara – commenta Mariella Cavallaro, coach dell’Anthea – è un’atleta fondamentale per la nostra squadra, rappresenta l’equilibrio in tutti i fondamentali: grande precisione in ricezione, potenza e tecnica in attacco e una battuta spin con efficienze molto importanti. È una giocatrice di altissimo livello tecnico per la B1 e l’ha dimostrato vincendo più campionati nel corso degli ultimi anni. Potenza, tecnica e grinta e sono certa saprà trasmettere il suo entusiasmo a tutto il gruppo e al pubblico di Vicenza”. L’arrivo di Chiara Boninsegna è il quinto tassello del mosaico biancorosso, sommandosi agli altri arrivi di Chiara Costagli (schiacciatrice) e Natasha Spinello (palleggiatrice), alla conferma del libero Silvia Formaggio e al ritorno della centrale Martina Pegoraro.