Volley femminile B1. Anthea Vicenza: al centro c’è Melissa Andeng

Rinforzo al centro per Vicenza Volley, che dà il benvenuto a Melissa Andeng, classe 2002 reduce dall’esperienza in B1 a Baronissi, in Campania. Nata il 30 settembre 2002 a Savigliano (Cuneo) e di origini camerunensi, Melissa (alta un metro e 83 centimetri) è cresciuta nel vivaio di Cuneo, facendo la trafila nelle giovanili fino all’Under 19 in epoca Covid e al contempo maturando esperienza in B2. Il salto in terza serie due stagioni fa con la maglia calabrese del Palmi, categoria poi bissata l’anno scorso in Campania con il Baronissi. Dopo Nord-Ovest e Sud, per la Andeng è ora tempo di virare a Nord-Est verso la terra berica.

“Melissa – osserva Mariella Cavallaro, allenatrice di Vicenza Volley – è cresciuta nelle giovanili di Cuneo guadagnandosi anche qualche convocazione in A con la stessa società. Nata come opposto, da qualche anno affronta il ruolo di centrale in serie B dopo aver stupito i tecnici con la velocità del braccio che è veramente impressionante e che si esprime soprattutto nel gioco della fast che a noi piace molto visto che ci ricorda il nostro ex capitano Cheli. È un’atleta giovane, lavoratrice, solare, matura, che sa mettersi a disposizione in ogni situazione. Con Natasha (Spinello, palleggiatrice) che saprà valorizzarla, avremo un terminale d’attacco forte per il reparto centrali“.

“Mi è piaciuto – le parole di Melissa Andeng – il progetto di squadra, allo stesso tempo sia ambizioso sia rivolto alle giovani. Come giocatrice mi descriverei come esplosiva, sicuramente sono più una centrale d’attacco. Un modello? Guardo chi ha più esperienza, anche già nella mia metà campo, per imparare sempre qualcosa“.