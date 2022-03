Serie B: l'Olimpia Zanè espugna Trebaseleghe dopo una battaglia di due ore e mezza

Squadra in casa

Squadra in casa Silvolley Trebaseleghe

Un’Olimpia Zanè in cerca di nuovi equilibri, porta a casa da Trebaseleghe due punti importanti come non mai contro il Silvolley. È stata una gara difficile, oltre che una partita complicata. L’assenza di Pranovi, il braccio pesante della squadra, obbliga i vicentini a cercare nuovi equilibri. Contro il Silvolley, dell'ex alzatore Niero, squadra coriacea e bisognosa di punti, Zanè conquista l'ennesima vittoria al tie-break, dopo 2 ore e mezza di gioco.

È il muro a proteggere i zanediensi (17 in 5 set) magistralmente diretti dall'inossidabile centrale De Togni che con i suoi 7 punti mette il sigillo ad una gara giocata punto a punto con continui capovolgimenti di fronte. Il giovane opposto Callegari regge bene in attacco ed al servizio, coadiuvato da Filippo Roman che regge sulle sue spalle la maggior parte del potenziale offensivo della squadra.

È comunque dalla panchina che arrivano i contributi positivi, con il doppio cambio Filippi-Meda, ed inoltre i continui inserimenti tattici durante tutti i set, confermano che questa è una vittoria di gruppo raggiunta con sudore e determinazione. Ora doppio turno casalingo: sabato 12 marzo con il CUS Trieste e poi con il sorprendente Portogruaro che è diventata un'autentica mina vagante del torneo. Il tabellino del match:

Silvolley Trebaseleghe-Olimpia Zanè 2-3 (25-20, 27-29, 27-25, 18-25, 14-16)

Silvolley: Esposito, Daldello, Dinato, Rossi, Zanon, Cattarin, Mistretta, Kely, Campagnol, Mason, Milano, Niero, Bernuzzi (1°L), Bortolatto (2°L). Allenatore: Martinello.

Olimpia: Roman A., Poletto, Filippi, Roman F., De Togni, Sartori, Malual, Mazzarolo, Meda, Callegari, Baggio, Manfron (L). Allenatore: Soliman