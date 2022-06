L'Anthea Vicenza sceglie Ivan Iosi per la guida tecnica nella stagione 2022-2023

È terminata in questi giorni l’avventura professionale di Luca Chiappini come allenatore dell’Anthea Vicenza. Dopo la difficile stagione conclusa di recente e culminata con la retrocessione in B1 della compagine veneta (al termine della Pool Salvezza e soltanto per una questione di dettagli), la squadra è stata affidata a Ivan Iosi. L’obiettivo dell’Anthea sembra essere quello della riprenda dall’A2, tenendo conto della mancata iscrizione da parte dell’Olimpia Teodora Ravenna, ma non solo.

Originario della provincia di Sondrio, 48 anni, Iosi ha già saggiato l’A2 con Olbia e la Delta Informatica Trentino, una doppia esperienza che è iniziata nel 2015 per poi concludersi nel 2017. In questa categoria si è ritagliato ottime soddisfazioni, a partire dalle due semifinali di Coppa Italia con la stessa Delta Informatica, formazione con cui il neotecnico vicentino si è qualificato anche ai play-off. Le ultime quattro stagioni, invece, sono state caratterizzate da un punto fermo, la Serie B2. Le qualifiche e le competenze, dunque, non mancano di certo ed è con queste ambizioni che l’Anthea vuole farsi trovare più che pronta ai nastri di partenza.