Anthea Vicenza, parla Caterina Errichiello: “La nostra arma in più è il collettivo”

Una risorsa importante per l’attacco biancorosso, che nelle ultime due partite si è espresso in modo corale, incastonato in un’organizzazione di gioco che fa del collettivo una peculiarità importante nella pallavolo espressa. Nella settimana perfetta dell’spicca anche li contributo dell’opposta, protagonista insieme alle compagne nel 3-1 di mercoledì scorso a Modica e nella vittoria in quattro set di domenica in casa contro

La giocatrice parmigiana, classe 1995 – protagonista della scorsa promozione dalla B1 e figlia di Giovanni, bronzo olimpico a Los Angeles 1984 con la nazionale azzurra – commenta i due recenti successi e guarda con fiducia al nuovo match casalingo di domenica (ore 17) contro Soverato. Ecco le sue parole: “Vincere a Modica è stato importante, ma credo che il 3-1 contro Catania di domenica scorsa abbia rappresentato il primo vero successo di gruppo, dove ci siamo aiutate nei momenti di difficoltà, per esempio dopo aver perso il primo set, e giocato in modo corale. Questa vittoria ci dà consapevolezza nei nostri mezzi e sulla forza che può avere il nostro collettivo, che per me fa la differenza”.

Non è mancata una dinamica sulle sue prestazioni individuali: “Sto andando meglio, ho preso un po’ le misure al nuovo campionato, oltre a perfezionare l’intesa con una nuova palleggiatrice rispetto alla scorsa annata”. C’è stato poi un focus sulla prossima sfida di campionato contro Soverato: “Noi arriviamo da due successi e giochiamo in casa, mentre loro arrivano da quattro sconfitte. È il momento migliore per sfidare la Ranieri International in una sfida che sarà importante per entrambe le formazioni. Sappiamo il valore del nostro avversario e dovremo arrivare pronte. Domenica scorsa contro Catania il tifo era numeroso e caloroso e speriamo sia così se non di più anche nel match in arrivo contro Soverato”.