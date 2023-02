A2: tre set equilibrati non bastano all’Anthea Vicenza che cade in casa contro Martignacco

Si ferma a tre la striscia di vittorie consecutive dell’Anthea Vicenza Volley, battuta 3-0 in casa dall’Itas Ceccarelli Martignacco, già indigesta all’andata. Se in Friuli la squadra di Gazzotti aveva dominato la scena, nel secondo atto c’è stato più equilibrio di alto livello. Le beriche hanno espresso una bella pallavolo, frizzante e costellata da tanta difesa e molte rigiocate, a testimonianza dell’ottimo periodo e della crescita mostrata in queste settimane. Martignacco, però, ha saputo fare ancora meglio, trovando qualche guizzo in più nei momenti decisivi in contrattacco oltre ad avere un buon contributo dal muro (9 a 2). A spingere l’Anthea Vicenza Volley è stata soprattutto l’opposta Julia Kavalenka, top scorer con 26 punti (47% di positività in attacco). Per le friulane, mvp l’opposta Giorgia Sironi (17 punti), ben spalleggiata dalla banda Roxanne Wiblin (18). Le biancorosse di Ivan Iosi concludono il tour de force ravvicinato e domenica osserveranno il turno di riposo prima di preparare la successiva trasferta calabrese di Soverato.

L’Anthea Vicenza Volley scende in campo con Galazzo in palleggio, Kavalenka opposta, Panucci e Legros in banda, Cheli e Farina centrali e Formaggio libero; Martignacco, invece, deve rinunciare alla centrale Modestino. La protagonista dell’avvio è Roxanne Wiblin: la banda delle friulane firma due attacchi e un muro che spinge la squadra di Gazzotti avanti 1-5. Iosi ferma il gioco, ma Martignacco non rallenta: le due squadre difendono tantissimo, ma le ospiti trovano poi il guizzo in contrattacco. Il muro di Guzin e l’errore di Farina dilatano il gap (2-10) sul turno in battuta di Wiblin, che poi trova l’ace del 2-11. Altro time out berico, Kavalenka e Farina provano a scuotere l’Anthea (5-12), poi è ancora l’opposta di casa ad andare a segno altre due volte per il -5. Sul 7-12 è Gazzotti a fermare il gioco, con Vicenza che guadagna altro terreno (9-13).

Martignacco, però, resiste per poi allungare con Sironi (13-19), che poi chiude anche il parziale: 19-25. La stessa opposta di Martignacco (9 punti nel set precedente) è “indiavolata” anche in avvio di secondo set, con il muro berico che tocca ma non trova le giuste misure. L’Anthea si affida sempre a Kavalenka (otto volte a segno nel parziale d’apertura), ma l’Itas Ceccarelli trova il guizzo per il break (4-7). La frazione è frizzante, ben giocata da entrambe le formazioni con scambi spettacolari, con la squadra di Iosi che si rifà sotto (9-11, errore di Sironi), salvo poi scivolare subito a -5 con due errori di Kavalenka. Sul 9-14 entra Ferraro per Galazzo in regia, ma Wiblin trova l’ace del 9-15. Time out Iosi, le ospiti puntano su Cortella per volare sul 10-17, altra sosta biancorossa sull’11-19, con Legros che accorcia (14-20). Ancora l’americana per il 16-21 (time out Gazzotti), poi due punti di Kavalenka valgono il 20-24.

Altra sosta ospite, poi chiude Guzin: 20-25 e 2-0 Itas Ceccarelli. Il terzo set si apre nel segno dell’opposta dell’Anthea Vicenza Volley, che non solo attacca, ma brilla anche a muro e in battuta (7-3). Gazzotti prova a fermare la corsa, ma lo show prosegue con la complicità di Cheli. Altra sosta ospite sul 9-4, anche se Kavalenka va nuovamente a segno per il 10-5. Wiblin attacca fuori banda (12-6), con Martignacco che si rifà sotto (13-10) dopo il time out di Iosi. Il muro della stessa americana vale il -2 (13-11), poi capitan Cheli rende pan per focaccia in block (15-12). Il diagonale di Legros termina out di poco (16-15), Kavalenka pesta la linea dei tre metri da seconda linea per la parità a quota 16. La nuova entrata Bole firma il punto del sorpasso friulano (16-17), Wiblin a muro decreta il +2 Martignacco: 17-19 e time out Iosi. Kavalenka agguanta la parità a quota 21 lanciando lo sprint, poi in volata decide Bole: attacco e muro per il 23-25 che vale il 3-0 ospite.

Ecco le dichiarazioni di coach Iosi a fine gara: “Complimenti a Martignacco, abbiamo pochissimo da imputarci. Come il nostro avversario ha preparato la gara, ha saputo difendere e leggere le nostre uscite lo rende uno dei team migliori del campionato. Noi ci abbiamo provato e penso si sia visto, abbiamo cercato in ogni modo di esprimere la nostra pallavolo e di arginare la loro forza. Un po’ ci siamo riusciti, all’inizio abbiamo avuto un po’ di difficoltà poi abbiamo duellato sempre ad armi pari. Peccato il vantaggio del terzo set (13-8) non concretizzato; merito loro o demerito nostro? E’ sempre un insieme di concause. Noi avremmo potuto e dovuto spingere ulteriormente perché lo avevamo nelle corde, poi Martignacco ha saputo mettere pressione”. Il tabellino del match:

ANTHEA VICENZA VOLLEY-ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO 0-3 (19-25, 20-25, 23-25)

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Panucci 2, Cheli 6, Galazzo, Legros 8, Farina 6, Kavalenka 26, Formaggio (L), Munaron, Ferraro, Ottino, Martinez, Groff. N.e.: Del Federico (L), Digonzelli. All. Iosi

ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO: Cortella 4, Eckl 4, Allasia 4, Wiblin 18, Guzin 6, Sironi 17, Tellone (L), Lazzarin, Bole 4. N.e.: Granieri, Zanussi, Cabassa. All.: Gazzotti