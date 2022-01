A2: la Sicilia porta ancora bene a Montecchio, nuova vittoria in rimonta a Modica

Ancora una trasferta siciliana, la seconda consecutiva nel giro di tre giorni, e un altro successo in rimonta. L’Ipag Montecchio potrebbe decidere di rimanere più a lungo nell’isola dopo aver visto i risultati di domenica scorsa e oggi pomeriggio. Nel recupero di A2 che si è appena concluso, la formazione veneta guidata da coach Amadio ha faticato più del previsto nello sbarazzarsi del fanalino di coda PVT Modica, ma l’importante era conquistare i tre punti per rafforzare ulteriormente la classifica.

Dopo il tie-break vinto in seguito all’iniziale 0-2 contro Catania di 72 ore fa, le castellane hanno regolato le ultime della classe con un 3-1 non semplice. Il primo parziale ha confermato quanto in questo campionato non si possa sottovalutare alcun avversario. La partita si è dimostrata subito molto equilibrata e le padrone di casa hanno fatto vedere di non meritare affatto la posizione che attualmente occupano nel girone B. Si è giocato punto a punto, con continui attacchi e contrattacchi, poi è stata proprio Modica a trovare l’allungo decisivo e a conquistare l’1-0 che ha galvanizzato la squadra siciliana.

La reazione di Montecchio non si è fatta attendere, nonostante l’1-1 sia giunto al termine di un’altra frazione di gioco molto incerta. Il punteggio è stato lo stesso del primo set (25-22), ma stavolta a favore dell’Ipag. La parità ha fatto capire alle vicentine di poter portare a casa l’intera posta e in effetti il terzo e il quarto parziale non hanno praticamente avuto storia. Dopo un equilibrio iniziale nel terzo, Montecchio ha ingranato la quarta e creato un divario incolmabile fra sé e Modica (25-15). Nel quarto set il dominio vicentino è stato ancora più netto e si è arrivati fino a un massimo vantaggio di tredici punti (23-10).

Il 25-13 finale ha chiuso i giochi, sancendo una vittoria che renderà sempre piacevole alla formazione di coach Amadio il ritorno in questa terra anche in futuro. Sugli scudi questo pomeriggio Mazzon con i suoi 20 punti, seguita a ruota dalle ottime Fiorio (16) e Meli (15). Domenica prossima l’Ipag osserverà il proprio turno di riposo per poi tornare in campo il 6 febbraio, quando è in programma l’ennesima lunga trasferta, quella di Soverato. Il tabellino del match:

PVT MODICA-IPAG MONTECCHIO (25-22, 22-25, 15-25, 13-25)

MODICA: Brioli, Longobardi, Antonaci, Saccani, Ferro, M’Bra, Gridelli, Salviato, Herrera Alvarez, Salamida, Bacciottini. All. Quarta

MONTECCHIO: Meli, Jeremic, Muraro, Mistretta, Frigerio, Bartolucci, Mazzon, Magazza, Brandi, Bortoli, Fiorio, Orlandi. All. Amadio