Volley femminile A2. Oggi il primo test pre-campionato dell’Anthea Vicenza

Al termine di quattro settimane di preparazione scocca l’ora del primo test per Anthea Vicenza Volley, che oggi alle 16:15 (orario di inizio riscaldamento) disputerà un allenamento congiunto al palasport di Vicenza contro Itas Trentino, formazione di spicco del girone A di serie A2 femminile, mentre le biancorosse venete sono inserite nel raggruppamento B. A fare il punto della situazione in casa Anthea Vicenza Volley è il secondo allenatore Mattia Borini, “spalla” tecnica di coach Ivan Iosi.

“Il lavoro – spiega il giovane tecnico milanese, al suo primo anno a Vicenza – procede positivamente a ritmi serrati, le ragazze stanno rispondendo bene sia alla parte di preparazione fisica sia a quella tecnica in palestra. Il test di sabato è sicuramente un’ottima occasione per iniziare a trovare il ritmo gara e verificare nel concreto tutte le cose sulle quali abbiamo lavorato finora. In palestra c’è un bel clima, un obiettivo sarà sempre quello di trasmettere queste emozioni positive al pubblico presente”.

Pubblico che oggi potrà assistere all’allenamento congiunto con ingresso libero a partire dalle 16:30. Nel frattempo, il gruppo biancorosso è diventato completo con l’arrivo dell’opposta Julia Kavalenka, reduce dalle qualificazioni agli Europei giocate con la nazionale del Portogallo.