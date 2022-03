A2: Montecchio sfrutta il fattore casalingo e domina il match contro il Club Italia

Al PalaCollodi l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio ribalta il risultato dell’andata e conquista una bella vittoria per 3 -0 contro il Club Italia. Buona la partenza di Montecchio che si avvantaggia con una seconda linea di Mazzon (9-6) fino ad arrivare al +6 con un ace di Fiorio 12-6. Mencarelli chiama time out. Jeremic-Meli fermano l’attacco del Club Italia (14-6). Bortoli sorprende tutti con un attacco di prima intenzione (15-7) e sul 16-7 è nuovo tempo per Mencarelli. Le azzurrine non mollano e accorciano con un pallonetto di Pelloia (19-13). Ace di Mazzon su Ituma (22-14), quindi l’Ipag S.lle Ramonda chiude con un muro di Meli su Marconato.

È di Adelusi il primo punto del secondo set (0-1) quindi è punto a punto fino al 7-7. Allunga Montecchio con Fiorio con un pallonetto dove Nervini non riesce ad arrivare e Brandi sfrutta un buon primo tempo (11-8). Time out Mencarelli. Buona l’intesa tra Bortoli e Meli in fast (14-11), quindi arriva anche il punto di Jeremic in parallela (16-12). Le azzurrine accorciano le distanze con un ace di Ituma e coach Amadio chiama tempo (17-16). Nuovo allungo di Montecchio (20-16) e nuovo time out Mencarelli.

Arriva il primo tempo di Frigerio (21-16) poi le castellane chiudono 25-21 con un attacco di Meli. Partenza 4-2 per le padrone di casa ad inizio terzo set con Meli che non perdona. Qualche errore delle castellane rimette in gioco il Club Italia che si porta sul 7-6. Mazzon da zona due mette palla a terra e porta Montecchio a +2 (9-7). Sull’ 11-8 entra Bartolucci per Bortoli mentre sul 18-14 entra Orlandi in battuta per Jeremic. Sul 21-16 Mencarelli chiama time out dopo un errore delle sue. Adelusi mette a terra tre grandi palle consecutive e questa volta è time out Amadio (21-19). Orlandi ferma Adelusi (24-20) e time out Mencarelli; infine Mazzon chiude i conti 25-21.

“È stata una partita molto importante – dice Ivana Jeremic – e sapevamo che quando siamo arrivate in campo avremmo dovuto dare il massimo soprattutto perché siamo a fine stagione e crediamo di aver fatto un buon lavoro. Siamo state brave soprattutto con la battuta, mandando la loro ricezione fuori giri e per questo è stato più semplice giocare. Loro hanno una grande fisicità e noi da loro ci aspettavamo una partita tosta e molti errori, come è successo a loro ultimamente, ma l’importante è che abbiamo giocato bene noi per il nostro proseguo di campionato. Ora dobbiamo affrontare Talmassons e credo che anche con loro sia tutto possibile e dopo questa partita giocheremo con più tranquillità”. Il tabellino del match:

IPAG SORELLE RAMONDA MONTECCHIO-CLUB ITALIA CRAI 3-0 (25-15; 25-21; 25-21)

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Orlandi 1, Fiorio 10, Frigerio 4, Bartolucci 1 , Mazzon 17, Magazza NE, Brandi 3, Bortoli 1, Meli 9, Mistretta L, Muraro 0, Jeremic 7. All. Amadio

CLUB ITALIA CRAI: Adelusi 15, Ribechi L1, Passaro 0, Micheletti 0, Despaigne 0, Giuliani 0, Marconato 6, Pelloia 5, Nervini 1, Esposito 1, Barbero L2, Ituma 9, Acciarri 3, Nwokoye 1. All. Mencarelli