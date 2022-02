A2: Ipag Montecchio poco concreta contro Pinerolo, 0-3 più che giusto

Una brutta prestazione e pochi punti raccolti: l’Ipag Montecchio Maggiore si arrende fin troppo facilmente alla neocapolista Pinerolo, una sconfitta che fa male e che dovrà essere dimenticata in fretta. Avvio interessante, con buon gioco da parte di entrambe le squadre (2-2). Allunga Pinerolo con un attacco di Zago ed è time out Amadio (2-6). Jeremic mette a segno una diagonale precisa (4-9) e Mazzon piazza una palla lunga d’esperienza (5-10). Ace di Mazzon (10-14) con le castellane che provano a tenere testa alle avversarie che però si portano a +7 (10-17). Passa la fast di Meli (11-18), che manda al servizio Orlandi che sigla un ace (12-18).

Entra Muraro in battuta sul 16-23 quindi il set si conclude 18-25 in favore di Pinerolo. Si porta subito sull’1-4 l’Eurospin quindi grande intesa tra Bortoli e Meli che riportano Montecchio a –2 (4-6). Sul 7-12 Amadio chiama time out per arginare il vantaggio delle avversarie, ma Montecchio fatica a mettere palla a terra, cosa che invece riesce benissimo a Zago che ottiene il 9-16. Sul 9-17 entra Bartolucci per Bortoli e sul 9-18 coach Amadio è costretto nuovamente a fermare il gioco. Le castellane faticano in ricezione e questo mette in difficoltà la fase d’attacco (11-22).

Ace di Joly e Muraro entra per Mazzon (13-23). Servizio out di Jeremic e Pinerolo chiude anche il secondo parziale 13-25. È 2-2 nel terzo parziale con Mazzon e Montecchio si porta per la prima volta in vantaggio 4-2. Arriva il tocco di seconda di Bortoli (6-3). Pinerolo riaggancia (6-6) quindi trova anche il sorpasso (6-7). Ace di Meli (8-7) poi il +2 (10-8). Nuovo vantaggio per le ospiti (10-11), ma Orlandi trova l’ace (12-11). Sul 12-14 mister Amadio chiama time out. L’Ipag si trova a –4 (16-20) ed è nuovo tempo per Amadio. Ace di Zago (16-22), infine le piemontesi chiudono set e partita 18-25.

“Pinerolo è una squadra molto forte che è ai vertici della classifica – ha spiegato Frigerio – e sono forti in tutti i ruoli. A noi è mancato qualcosa, ma nonostante tutto ci abbiamo provato. Siamo sempre un bel gruppo anche se questa volta non ce l’abbiamo fatta. Loro inoltre con questa vittoria si contendono il primo posto in classifica e sono arrivate molto agguerrite”.

“Sapevamo che loro ci avrebbero messo in difficoltà – ha aggiunto Bartolucci – ma abbiamo comunque provato a fare una gara diversa che all’andata. Alcune cose hanno funzionato, altre un po’ meno, ma torniamo fiduciose martedì in palestra per continuare a migliorare. Siamo felici dei play off che abbiamo raggiunto e questo gruppo è davvero fantastico, nonostante la sconfitta di oggi”. Il tabellino del match:

IPAG MONTECCHIO-UNIONVOLLEY PINEROLO 0-3 (18-25; 13-25; 18-25)

MONTECCHIO: Orlandi 7, Fiorio NE, Jeremic 8, Muraro 0, Mistretta (L), Frigerio 2, Bartolucci 0, Magazza NE, Brandi 0, Meli 8, Bortoli 1, Mazzon 14. All. Amadio

PINEROLO: Carletti 8, Bussoli 2, Prandi 3, Zago 22, Pericati (L), Gray 6, Akrari 10, Tosini NE, Zamboni NE, Pecorari 0, Faure NE, Joly 7. All. Marchiaro.