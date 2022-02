A2: buona partenza per l’Anthea Vicenza, poi Martignacco esce alla distanza

Buono il primo, poi la resa. L’Anthea Vicenza si è presentata nel migliore dei modi nel match di oggi pomeriggio in trasferta contro la Libertas Martignacco, conquistando con determinazione il set iniziale, ma purtroppo non è bastato. Le padrone di casa friulane hanno messo a segno una rimonta che ha tagliato progressivamente le gambe alle ragazze di coach Chiappini. Come già anticipato, le venete hanno subito provato a fare la voce grossa, scattando meglio dai blocchi (0-3) e costringendo a un lungo inseguimento l’Itas Ceccarelli Group che di fatto, nel primo set, è stata in partita solo quando ha impattato a quota 6 con un ace di Modestino.

Infatti, dai 9 metri, le friulane sono state piuttosto fallose e le ospiti hanno avuto vita abbastanza facile in ricezione. Il 25-18 galvanizza Vicenza ma è un fuoco di paglia. L’Itas Ceccarelli, infatti, è entrata in partita nel secondo set. Il parziale è cominciato con un ace di Ghibaudo (1-0) che ha consegnato il primo vantaggio nel match alle padrone di casa, poi Modestino ha murato (2-0) e la strada è stata spianata per l’1-1 nei parziali. Vicenza si è fatta sotto solamente sul 6-4. Poi, Martignacco è scappata via definitivamente (10-5, 19-8) e ha pareggiato col 25-12.

Nel terzo set, Vicenza ha provato a dare una spallata (1-4), ma è subito stata respinta da Modestino che sotto rete non ha fatto passare un pallone: 8-4. Così facendo, l’Itas Ceccarelli Group ha messo le mani sul manubrio tenendo dietro le venete. Vicenza ha cercatio di rientrare (12-11), però la faccia della Libertas è stata giusta. L’allungo decisivo è stato confezionato da capitan Pascucci (23-17) e l’Itas Ceccarelli Group è andata sul 2-1 grazie al 25-20.

Nel quarto parziale l’Itas Ceccarelli Group ha cominciato col piede giusto amministrando le danze senza grossi patemi. Un ace di Pascucci ha sancito il 4-1. Un altro punto vincente dai 9 metri, aiutato dal nastro, stavolta di Rossetto ha consentito l'allungo sul 9-5. Martignacco si è portata sul 14-6. Un altro ace ha fissato il risultato sul 17-10. Vicenza ha tentato la rimonta che tuttavia si è arenata sul 20-16. Mazzoleni ha messo a terra il 25-19 e Martignacco ha festeggiato il 3-1. Il tabellino del match:

LIBERTAS MARTIGNACCO-ANTHEA VICENZA 3-1 (18-25, 25-12, 25-20, 25-19)

MARTIGNACCO: Modestino 10, Ghibaudo 3, Milana 14, Rossetto 21, Cortella 2, Pascucci 14, Mazzoleni 11, Eckl 1. All. Gazzotti

VICENZA: Errichiello 3, Pegoraro, Cheli 14, Piacentini 9, Eze Blessing 2, Lodi 2, Furlan, Nardelli 9, Norgini, Pavicic 4, Caimi, Rossini 12. All. Chiappini