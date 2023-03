A2. L'avventura dell'Anthea Vicenza nella Pool Salvezza comincia a Milano

Partirà da Milano il viaggio dell’Anthea Vicenza Volley nella pool salvezza di A2 femminile, con l’obiettivo di evitare uno dei sei posti che portano alla retrocessione in B1. Sabato alle 16 al centro Fipav Pavesi le ragazze di Ivan Iosi sfideranno il Club Italia, mentre l’esordio interno sarà anticipato a sabato 18 marzo alle 19,30 contro Lecco. Vicenza che giocherà in casa anche il turno infrasettimanale di mercoledì 22 marzo (ore 20,30) contro Montale, per poi chiudere marzo con la trasferta di Offanengo di domenica 26. Aprile farà rima con il match interno contro Albese (domenica 2) e con la trasferta anticipata per le festività pasquali a domicilio di Cremona (venerdì 7). Domenica 16 aprile la sfida casalinga contro il Club Italia aprirà il girone di ritorno, che si concluderà sempre in casa domenica 14 maggio contro Cremona.

Girone andata

sabato 11 marzo h 16: Club Italia-Anthea Vicenza Volley

sabato 18 marzo ore 19,30: Anthea Vicenza Volley-Orocash Lecco

mercoledì 22 marzo ore 20,30: Anthea Vicenza Volley-Emilbronzo 2000 Montale

domenica 26 marzo ore 17: Chromavis Eco DB Offanengo-Anthea Vicenza Volley

domenica 2 aprile ore 17: Anthea Vicenza Volley-Tecnoteam Albese Volley Como

venerdì 7 aprile ore 20,30: D&A Cremona-Anthea Vicenza Volley

Girone ritorno

domenica 16 aprile ore 17: Anthea Vicenza Volley-Club Italia

domenica 23 aprile ore 17: Orocash Lecco-Anthea Vicenza Volley

mercoledì 26 aprile ore 20,30: Emilbronzo 2000 Montale-Anthea Vicenza Volley

domenica 30 aprile ore 17: Anthea Vicenza Volley-Chromavis Eco DB Offanengo

domenica 7 maggio ore 17: Tecnoteam Albese Volley Como-Anthea Vicenza Volley

domenica 14 maggio ore 17: Anthea Vicenza Volley-D&A Esperia Cremona.