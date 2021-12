A2: Anthea Vicenza a testa altissima con Talmassons, non basta il primo set vinto

Nell’anticipo della prima giornata di ritorno lafa visita all’una sfida complicata per le venete che comunque dimostrano di poter competere con qualsiasi avversario. Dopo un inizio di set equilibrato e di studio fra le due squadre primo break per Talmassons con due attacchi di Obossa. Ancora lei con un ace sul 16 a 13 costringe Vicenza al primo time out. Le padrone di casa recuperano e Barbieri, avanti 19 a 18, chiama il primo time-out. Due errori della CDA ed è sorpasso 20 a 19. Ancora un errore in attacco per Talmassons, 22 a 20 e secondo time out per la CDA che recupera 22 pari e secondo time out per le padrone di casa.

Qualche problema anche in ricezione per Talmassons così l’Anthea si aggiudica il set sul 25 a 22. Inizio di set equilibrato 8 pari con le padrone di casa più ordinate a muro e in difesa. Talmassons non ci sta e con un muro di Bovo e un attacco di Obossa vuol dire la sua 11 a 9 e time out per Vicenza. In casa CDA migliorano anche le percentuali in attacco e si vede 16 a 11 e secondo time out per le padrone di casa. Cogliandro si fa sentire sia a muro che in fast 21 a 13. Talmassons si scrolla di dosso forse un po’ di tensione domina e chiude il set con Cogliandro sul 25 a 15.

Parte decisa la CDA nel terzo set 5 a 2 e primo time out per le padrone di casa che con un ace un muro pareggiano i conti 5 pari. Talmassons sbaglia ancora in attacco e va sotto 9 a 7 costringendo Barbieri al primo time out. Altri due errori in attacco della CDA 15 a 10 e secondo time out per le ragazze di Barbieri. Sotto 17 a 15 entra Pagotto per Grigolo. Un muro di Conceicao dopo uno scambio spettacolare segna la parità 18 a 18. Ora in campo si lotta su ogni pallone, sotto 21 a 20 rientra Grigolo e una scatenata Conceicao segna il 21 pari e secondo time out per Vicenza. Finale di set incandescente con Talmassons che non si ferma più e chiude il set con Obossa sul 25 a 21. Quarto set con Grigolo e Conceicao che segnano il primo break per la CDA 4 a 2.

Vicenza chiama il primo time-out su un attacco di Obossa e sul 7 a 3. Recupero Anthea che si esalta in difesa 7 pari. Sotto 8 a 7 è Barbieri a chiamare il primo timeout. Il muro delle padrone di casa fa la differenza 11 a 8. Su un errore e sul 12 a 8 secondo time out per Talmassons che recupera e con Obossa pareggia 14 pari. Sempre Obossa segna il sorpasso 16 a 15. Sotto 17 a 15, le padrone di casa chiamano il secondo time-out. Segue un muro di Conceicao 18 a 15. Vicenza non molla 18 pari. Avanti 20 a 19 entra Pagotto per Obossa che rientra sul 21 a 20. Fast di Cogliandro 22 a 20. Un muro di Nicolini tiene a distanza l’Anthea, 23 a 21. Errore Talmassons 23 pari. Grigolo e un errore di Vicenza chiudono il match sul 25 a 23. Il tabellino del match:

ANTHEA VICENZA-CDA TALMASSONS 1-3 (25-22, 15-25, 21-25, 23-25)

Anthea Vicenza:Errichello, Caimi, Pavicic, Norgini (L), Nardelli, Furlan, Lodi, Eze Blessig, Piacentini, Cheli (K), Pegoraro, Rossini e Fiore. Allenatore: Chiappini e Vice: Di Rauso

CDA Talmassons: Bovo, Dalla Rosa, Conceicao, Marchi, Maggipinto (L), Cantamessa, Obossa, Grigolo, Cogliandro, Pagotto, Ponte e Nicolini (K). Allenatore: Barbieri e Vice: Cinelli