Playoff Serie A1 femminile, il Famila Schio si impone a San Martino 56-86

Il Famila Wuber esce dal Palalupe con il massimo risultato in gara uno dei quarti di finale: il successo per 56-86 è una seria ipoteca sul passaggio del turno vista la regola che prevede - su modello calcistico - la somma finale dei punti con gara due in programma venerdì sera alle 20.30 al PalaRomare.

Le orange hanno giocato un primo tempo a tratti interlocutorio nel quale il Fila ha saputo creare diversi grattacapi grazie ad una difesa molto aggressiva; a questo si aggiunge una scarsa precisione dall’arco che ha portato al 34-40 del riposo lungo. La gara è stata risolta al rientro in campo con un’accelerazione micidiale di 8-25 che ha deciso la sfida. Straordinaria Gruda, totem d’attacco nei primi venti minuti con 21 punti a referto; al suo fianco molto bene anche Andrè mentre in generale è stata meno brillante del solito la prestazione delle esterne. Numerose le palle perse di squadra spesso in conseguenza a tentativi di velocizzare il gioco per mettere in difficoltà la sempre fastidiosa difesa padovana.

Approccio più che perfetto del Famila alla contesa, aperta con un parziale di 3-10 in 150 secondi che costringe Serventi al timeout; la tripla di Mestdagh e i liberi di De Shields e Gruda valgono il massimo vantaggio sul 9-18. Arriva poi la risposta delle lupe che, trascinate da Kelley, Pastrello e Mitchell si riportano a contatto e sorpassano addirittura sull’ultimo possesso del quarto: 21-20

Il vantaggio arriva ad un possesso pieno con il contropiede di una scatenata Kelley, subito ricucito da Keys e Sottana. Il Fila attua una forte pressione sulle esterne orange e così Schio gioca per trovare nel pitturato Gruda che non sbaglia nulla: la francese capitalizza ogni possesso e chiude il primo tempo con 21 punti personali. Per le giallonere la tripla di Guarise e il canestro di Pastrello consentono di fissare il punteggio a metà gara sul 34-40.

La partita svolta nel terzo quarto quando Schio decide di alzare i ritmi della contesa ad un livello insostenibile per il Fila. 2-9 il parziale in apertura di quarto con De Shields sugli scudi con tripla e canestro in contropiede in successione. È solo un assaggio della sfuriata scledense: dopo il pessimo 1/8 dall’arco nei primi venti minuti, ora il Famila manda a bersaglio 4 triple su 5 tentativi. Solo Kelley con iniziative solitarie riesce a smuovere il punteggio delle padroni di casa che alla terza sirena inseguono 42-65.

Con la partita ormai in ghiaccio la frizzantezza del gioco cala nell’ultimo periodo nel quale Schio tiene costante il divario con Andrè e De Shields che raggiungono la meritata doppia cifra personale. Coach Serventi negli ultimi minuti dà ampio spazio alla nutrita panchina di giovani che si ritrova e che si regalano anche delle piccole gioie trovando punti con Mini, Fontana e Antonello. L’ultima sirena suona sul 56-86 di Mestdagh che appoggia in contropiede l’ultimo canestro della gara.

Il tabellino di Fila San Martino di Lupari - Famila Wuber Schio 56 - 86 (21-20, 34-40, 42-65, 56-86)



FILA SAN MARTINO DI LUPARI: Kelley* 18 (5/15, 1/5), Fontana 4 (2/2 da 2), Guarise* 5 (1/4, 1/4), Antonello 2 (1/1 da 2), Filippi* 3 (1/4 da 3), Pilabere, Pastrello* 11 (3/9 da 2), Mitchell* 8 (4/11, 0/1), Varaldi, Arado, Peserico 2 (1/2, 0/1), Mini 3 (1/1 da 3) Allenatore: Serventi L.



Tiri da 2: 17/46 - Tiri da 3: 4/17 - Tiri Liberi: 10/18 - Rimbalzi: 36 13+23 (Kelley 8) - Assist: 10 (Kelley 3) - Palle Recuperate: 10 (Kelley 3) - Palle Perse: 20 (Kelley 6)



FAMILA WUBER SCHIO: De Shields* 13 (4/8, 1/3), Del Pero NE, Mestdagh* 12 (3/4, 2/7), Sottana 5 (1/3, 1/3), Gruda* 26 (11/15 da 2), Verona, Crippa 5 (1/3, 1/1), Andre'* 13 (6/12 da 2), Dotto* 8 (3/3, 0/1), Keys 4 (2/6, 0/1)

Allenatore: Dikaioulakos G.



Tiri da 2: 31/54 - Tiri da 3: 5/17 - Tiri Liberi: 9/10 - Rimbalzi: 46 12+34 (Andre' 8) - Assist: 25 (Dotto 6) - Palle Recuperate: 11 (Andre' 4) - Palle Perse: 17 (Sottana 5)



Arbitri: Tirozzi A., Saraceni A., Corrias C.