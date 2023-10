Serie A1 femminile, Famila Schio al Taliercio per il derby Superclassico con l'Umana Reyer

Inizia subito col botto il campionato del Famila Wuber che alla seconda giornata di trova ad affrontare al Taliercio di Mestre la Reyer Venezia. Una sfida sempre speciale con le cugine lagunari che, anche quest’anno, hanno allestito un roster di primo livello per eccellere in tutte le competizioni nelle quali sono coinvolte. Vero è, però, che siamo a inizio stagione e tutte le pedine devono essere ancora ben sistemate da ambo le parti: lo scontro di domani difficilmente sancirà i veri valori delle due formazioni.

Entrambe le squadre arrivano a questo derby con una larga vittoria all’Opening Day: le orogranata per 52-85 su Battipaglia, le orange per 81-43 su Geas. Nel mezzo il Famila ha anche debuttato con un convincente successo in Eurolega, 70-50 contro le polacche di Lublino. Sia Dikaioulakos che Mazzon hanno da qualche giorno a disposizione il roster al completo (sono arrivate per ultime dagli Stati Uniti Juhasz e Kuier) che ora dovranno rodare al meglio. L’ultima volta che Schio e Venezia si sono affrontate è stato in gara 3 di semifinale scudetto al PalaRomare, con il passaggio del turno scledense che sarebbe poi culminato nella conquista del 12° scudetto.

Le avversarie

La Reyer si presenta in questa stagione con una decisa linea di continuità rispetto alla scorsa nella quale ha messo in mostra ottimi risultati: finalista di Coppa Italia, semifinalista scudetto ed Eurocup. Confermate le italiane, l’unica differenza purtroppo è l’assenza di Santucci che in preseason ha patito un brutto infortunio al ginocchio ed è stata così sostituita in corsa dall’esperta Gorini (che aveva già vestito la maglia orogranata dal 2018 al 2020). Confermate anche le due lunghe Shepard e Kuier a cui sono state affiancate quest’anno Makurat da Sassari (ala polacca classe 2000, l’anno scorso 10,7 punti e 5,3 rimbalzi) e la funambolica Lisa Berkani da Kangoeroes.