Amanda Zahui è il nuovo centro del Wuber Famila Schio

Italiano, spagnolo e svedese. Ecco le lingue che si parleranno sotto le plance nel gruppo orange quest’anno. Perché a fianco di Jasmine Keys, Martina Bestagno e Astou Ndour ci sarà anche Amanda Zahui B. Il pivottone in uscita da Fenerbahce è l’ultimo tassello del pacchetto lunghe del Famila Wuber Schio che aggiunge ulteriore altezza (196 cm) e peso (113 kg) nella lotta sotto canestro.

Classe 1993, nata a Stoccolma, si è poi trasferita negli States per frequentare la University of Minnesota con la quale ha siglato un record storico: 39 punti e 29 rimbalzi in una singola partita. È stata la seconda scelta assoluta al Draft del 2015 (ricchissimo di talento: Jewell Loyd, Elizabeth Williams, Dearica Hamby, Isabelle Harrison), chiamata dalle Tulsa Shock a soli 21 anni. Ha poi vestito le maglie delle New York Liberty (per 5 stagioni) e delle Los Angeles Sparks nella scorsa estate: 9 punti e 7 rimbalzi di media in 24 minuti circa, nelle ultime tre stagioni in WNBA.

In Europa ha difeso i colori di Orenburg, Praga, Sopron, Hatay, Kursk e, per finire, Fenerbahce con cui ha recentemente vinto il titolo di Turchia. Giocatrice esperta e fisica, può essere un totem d’area (7,4 punti, 4,6 rimbalzi in 16 minuti nell’ultima Eurolega) ma è anche dotata di un eccellente tiro dalla media e lunga distanza.

“Non ha ancora 29 anni ma vanta un grande bagaglio europeo - sottolinea il DG De Angelis - quindi ci darà quel mix di competenze ed esperienza che a noi serve: ricordiamo le F4 di ELW di Istanbul (18 punti in semifinale, 12 in finale) dove è stata tra le migliori di Fenerbahce. Apprezziamo molto anche la carica emotiva che ha per trascinare le compagne verso l’obiettivo (caratteristica spesso mal vista quando si è avversarie), e ci ricorda un pochino Yacoubou. Abbiamo quindi un pacchetto lunghe ora ricco di punti nelle mani e capacità di colpire anche lontano da canestro”.