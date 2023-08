Qui AS Vicenza: alla Velcofin Interlocks il nuovo vice è Giulio Gobbo

La Velcofin Interlocks Vicenza con una nota ha annunciato il nuovo viceallenatore della squadra biancorossa: si tratta di Giulio Gobbo nella passata stagione già assistente di Matteo Gambarotto a Ponzano. Gobbo affiancherà quindi Claudio Rebellato sulla panchina vicentina.

CHI E' GIULIO GOBBO

Classe 1999, ventitré anni ancora da compiere (li farà il prossimo dicembre), Gobbo si è avvicinato al mondo della pallacanestro sin da bambino, smettendo con il basket giocato nel 2022 per passare stabilmente in panchina. Nell'anno passato, oltre che assistente di Gambarotto, il tecnico ha contribuito alla crescita di ben tre gruppi giovanili femminili della squadra trevigiana e inoltre è stato viceallenatore della selezione provinciale di Treviso della classe 2011.



ALLENA ANCHE LE UNDER 19

Con la Velcofin Interlocks non sarà semplicemente assistente di coach Rebellato, ma sarà anche capo allenatore dell'Under 19 femminile, la giovanile più a stretto contatto con la prima squadra.

L'ENTUSIASMO DI GIULIO GOBBO

«Ho iniziato a pensare di voler allenare quando c'è stato il Covid - spiega Gobbo -. Costretto a casa mi sono impegnato a fondo per studiare il gioco da un punto di vista tecnico e tattico. È stata la passione a muovermi verso la decisione di allenare e, seguendo da tanti anni la pallacanestro femminile, appena ho avuto l'occasione di sedermi su una panchina l'ho colta al volo».

«Cerco di allenare dando il massimo apporto in tutte le scelte che vengono prese all'interno della squadra e portando freschezza in panchina».

«Sono entusiasta di essere arrivato in una piazza con una grande storia alle spalle come Vicenza - prosegue Gobbo -. Per me questo è uno sprono a fare bene e a crescere ancora. Claudio è da decenni sui parquet e non potrò che imparare da lui. Allo stesso tempo, darò il massimo anche come allenatore delle giovanili - conclude -, con l'obiettivo di far crescere le ragazze e renderle in fretta delle giocatrici che possano aiutare il movimento della società biancorossa».