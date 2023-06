Qui AS Vicenza: a Velcofin Interlocks arriva Elisa Ruffo

?Mercato caldo per l'Velcofin Interlocks Vicenza di coach Claudio Rebellato: la squadra biancorossa, dopo le conferme di Sturma e Peserico, già arrivate la settimana scorsa, dà il benvenuto alla prima faccia nuova per la prossima stagione. Si tratta di Elisa Ruffo, lunga di 185 centimetri con un importante passato a Mantova, reduce da un anno di stop per motivi lavorativi. Coach Rebellato può così aggiungere potenza sotto canestro, in attesa di sapere quali saranno gli altri nuovi innesti per la stagione in partenza ad ottobre.

Classe 1993, Ruffo è stata per anni un pilastro della San Giorgio MantovAgricoltura: cresciuta con la squadra lombarda, vestendo la casacca biancorossa è arrivata dalla Serie C fino alla A2, categoria in cui ha giocato negli ultimi tre anni di attività.

Per tante stagioni è stata il totem a centro area delle biancorosse virgiliane, fino a quando nel 2022 si è dovuta fermare per motivi lavorativi. La voglia di tornare a giocare è rimasta però tanta e, quando è arrivata la chiamata di Vicenza questo giugno, la giocatrice non ha potuto resistere al ritorno della palla a spicchi, decidendo di tornare a calcare il parquet.

Statisticamente, la sua miglior stagione è stata la prima, con 7 punti e 4 rimbalzi di media, ma i numeri non bastano a quantificare l'apporto di Ruffo, che a Mantova si è fatta apprezzare non solo per le sue qualità in campo, ma anche per un carattere determinato e competitivo, che sarà di sicuro impatto benefico anche a Vicenza.



Dopo la conferma di Sturma quindi arriva un'altra giocatrice nel pacchetto lunghe per una Velcofin Interlocks Vicenza che continua a prendere forma in vista della stagione 2023-2024.

L'estate e il mercato però non sono appena iniziati: altre novità arriveranno presto in casa biancorossa.