Eurolega femminile, Famila Schio-Sopron 71-70 dopo un tempo supplementare

Il Beretta Famila Schio chiude alla grande l'anno solare di Eurolega femminile superando al PalaRomare per 71-70 la forte Sopron Basket. Alle ragazze di Coach Georgios Dikaioulakos è stato necessario un tempo supplementare per avere la meglio delle ungheresi dopo che, al termine dei 40' minuti di gioco regolamentare, il punteggio era fissato sul 62-62.

Decisivo a 13' secondi dalla fine un canestro da due di Sandrine Gruda che poi, sull'assalto finale di Jelena Brooks, raccoglie il rimbalzo difensivo che regala i due punti alle orange.

Con questa vittoria il Famila raggiunge al secondo posto del combattutissimo Girone B della regular season della massima competizione europea di basket femminile la Dynamo Krusk, il Girona e la stessa Sopron. Per tutte una statistica di sei vittorie su dieci match. Guida la classifica il Fenerbahce con sette vittorie.

La partita - Partono forte le ungheresi che al termine del primo quarto sono avanti di +5, 14-19 il parziale. Vantaggio che resta invariato, anzi si incrementa nel secondo e nel terzo quarto terminati rispettivamente 21-22 e 12-33.

Quando mancano 10' minuti al termine del match il tabellone del PalaRomare recita Famila Schio 47, Sopron 54.

Nel quarto finale sale in cattedra Sandrine Gruda che guida in coppia con Diamond De Shields la riscossa. Entrambe finiranno la gara in doppia doppia. La frazione termina 15-8 un risultato sufficiente ad impattare sul 62-62 al suono dell'ultima sirena.

Nel supplementare Schio accelera subito e si porta avanti di +5 con 1'19'' da giocare. Poi la Keys fallisca il canestro del +7 ed il Sopron piazza un parziale di 0-6 che riporta le ragazze guidate da David Gaspar sul +1, 69-70 a 30 dalla fine. Ma alla fine, come detto, ci pensa la Gruda a togliere per il Famila le castagne dal fuoco con il canestro del sorpasso ed il rimbalzo della vittoria. E i tifosi di Schio fanno festa.

Il tabellino ufficiale di Beretta Famila Schio-Sopron 71-70. Parziali: 14-19; 21-22; 12-13; 15-8 (62-62). Supplementare: 9-8

Beretta Famila Schio: Martina Crippa 2 Diamond De Shields 16 Sandrine Gruda 18 Jasmine Keys 10 Kim Mestdagh 7 Olbis Andre 5 Beatrice Del Pero ne Francesca Dotto 2 Kitija Laksa 5 Giorgia Sottana ne Costanza Verona 6. Coach: Georgios Dikaioulakos

Sopron Basket: Jelena Brooks 16 Zsofia Fegyverneky 0 Nevena Jovanovic 8 Sheylani Peddy 14 Aliz Varga 3 Aby Gaye 2 Bernadett Hatar 6 Briann January 18 Sara Varga ne Gabby Williams 3. Coach: David Gaspar