EuroLeague Women, il Beretta Famila Schio ospita Cukurova per una grande notte europea

È una di quelle partite a cui è vietato mancare: ci sarà tanto di quel talento in campo da stropicciarsi gli occhi.

La quinta giornata di Eurolega manda in scena al PalaRomare uno spettacolo per palati fini. A livello di roster, infatti, Cukurova è una delle squadre potenzialmente più esaltanti di tutta la competizione: 5 giocatrici WNBA, una base di nazionali turche per un mix esplosivo.

Dall’altra parte un Beretta sempre più solido ed efficace che non lesina classe ed esperienza su tutti i fronti: sarà una sfida imperdibile. Mersin arriva a questa partita con due vittorie ed altrettante sconfitte, bilancio invece positivo di 3-1 per il Famila.

Le turche hanno perso al debutto a Salamanca (83-66 ma senza tante protagoniste) e la prima in casa con Sopron (anche qui con pesanti assenze) per poi vincere di misura a Landes e in casa con Miskolc. La superstar è sicuramente Jonquel Jones: pivot MVP della WNBA 2021, possiede doti fisiche incredibili che le permettono di essere in costante doppia doppia (19,7 punti e 14,7 rimbalzi).

Straordinario il fatturato offensivo anche di Tiffany Hayes (17,3 punti) compagna di squadra di Rhyne Howard ad Atlanta. 12,7 punti anche per Dewanna Bonner, monumento della pallacanestro contemporanea che ha calcato innumerevoli volte il parquet del PalaRomare, sempre da avversaria.

La lista delle campionesse prosegue con Briann January, guardia delle Seattle Storm, e con Chelsea Gray - ultima arrivata - MVP delle ultime finals WNBA vinte con le Los Angeles Sparks.

C’è poi il nutrito comparto delle giocatrici turche con il pivot Hollingsworth e la guardia Fitik.

“Sarà una gran partita a cui assistere - spiega Amanda Zahui - Il focus sarà sul giocare al meglio come squadra e batterle su questo aspetto, piuttosto che focalizzarci su quali stelle abbiano loro. Anche perché anche noi abbiamo tante giocatrici di talento e se facciamo girare al meglio la palla penso siamo tra le prime della classe”.

Per il Beretta sarà fondamentale centrare la vittoria casalinga contro una formazione di primo piano come Mersin, sia per mantenere l’imbattibilità casalinga sia per allungare in classifica proprio ai danni delle turche. Palla a due alle consuete ore 19.30 con diretta streaming sul canale Youtube dell’Eurolega.