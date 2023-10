Euroleague Women, al PalaRomare arriva Miskolc per una sfida al vertice

Torna l’Eurolega al PalaRomare (mercoledì ore 20 la palla a due) con un’inaspettata sfida al vertice contro Miskolc. La vincente si candida ad essere la prima inseguitrice delle campionesse in carica di Fenerbahce che quest’anno stanno provando ad imporre tutto il proprio valore sin dalle prime partite della stagione. Tra l’altro, il Famila farà proprio visita alle turche di Istanbul la settimana prossima.

Risultati simili con percorsi diversi, quelli del Beretta e del DVTK che hanno colto entrambe due vittorie nelle prime due giornate. La partita di domani sarà un test di valutazione importante per entrambe, per analizzare la bontà del cammino di questo inizio di stagione.

Le avversarie

Le ungheresi sono solo alla loro seconda partecipazione in assoluto nella competizione e hanno dovuto addirittura affrontare le qualificazioni alla fase a gironi. La squadra di coach Volgyi, però, ha già dimostrato l’anno scorso la propria solidità chiudendo il girone al sesto posto giocandosi l’accesso ai quarti di finale fino all’ultima giornata. In questa stagione ha già sparigliato le carte eliminando l’ambiziosa London Lions nelle qualificazioni ed espugnando il difficilissimo campo di Lione alla prima giornata, oltre a cogliere una preziosa vittoria casalinga contro Saragoza la settimana seguente.

L’ala grande australiana Garbin (11,8 punti), la guardia ungherese Lelik (10 punti) e la statunitense Charles (11,3 punti e 9,3 rimbalzi) sono le tre giocatrici già in doppia cifra di media. A immediato supporto ci sono la play Kanyasi (9,8 punti), l’ala montenegrina Jovanovic (8,8 punti) e l’altra playmaker Aho (8,5 punti e 3,5 assist). Tutte e sei queste giocatrici sono impiegate oltre 24’ di media, e trovano modo di rifiatare con i cambi dalla panchina dell’ex orange Grigalauskyte e Tadic.Arbitri Mr. Nikola PERLIC, Croatia Ms. Maria IGNATIOU, Cyprus Mr. Hrvoje CAVAR, Bosnia and Herzegovina

I precedenti

27 ottobre 2022 | Beretta Famila Schio - DVTK Hun-Therm 90-82 (dts)

5 gennaio 2023 | DVTK Hun-Therm - Beretta Famila Schio 65-63 Le ex della gara

Partita speciale per Arella Guirantes (l'anno scorso al DVTK) e Monika Grigalauskyte (due anni fa con il Famila in preseason).