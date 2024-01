Euroleague, Valencia-Famila Schio: come seguire il match in tv e in streaming

Sta per concludersi la stagione regolare di Eurolega e l’ultima giornata è pronta ad offrire i suoi verdetti finali. Il Beretta è impegnato a Valencia dove Torrens e compagne sono alla disperata ricerca di una nuova qualificazione ai quarti di finale: proprio l’anno scorso le scledensi vinsero in tre gare contro le valenciane centrando così la prima storica Final 4 della propria storia.

La squadra di coach Burgos, però, non è padrona del proprio destino: una vittoria contro Schio non basterà se non arriverà contemporaneamente la sconfitta casalinga di Saragozza con Sepsi.

In casa Beretta, invece, c’è nel mirino il secondo posto nel gruppo A (che garantisce il vantaggio del fattore campo): in caso di vittoria e sconfitta di Miskolc a Fenerbahce (partita che si gioca alle 17), le orange possono effettuare un sorpasso sulla curva finale di questa regular season.

Le avversarie

Valencia ha decisamente cambiato marcia nelle ultime settimane, inanellando tre larghe vittorie consecutive che potrebbero comunque non bastare per il passaggio del turno. La motivazione principale di questo cambio di rotta è stato l’ingaggio da Cukurova di Iagupova, già in doppia cifra di media (l’unica della squadra).

Sei l’ucraina è già diventata la stella di Valencia, le sue compagne offrono a coach Burgos un ampio numero di frecce da scoccare con il suo arco: Guelich, Fingall, Carrera ed Hempe sono tre pericolosi totem d’area con i loro fisici possenti e le qualità al tiro; Romero e Ouvina inventano gioco in cabina di regia ma non mancano di punti nelle mani; infine Torrens, Casas e Buenavida offrono pericolosità nel prezioso ruolo di collante fra pacchetto esterne ed interne.

Valencia è terza per assist in tutta la competizione, a dimostrazione che sa muovere bene palla, ma è tredicesima nella classifica dei rimbalzi con il Beretta che ne cattura oltre 4 di media in più ad allacciata di scarpe. Solo Fenerbahce e Lione (in uno dei suoi pochi exploit) hanno saputo vincere al Pabellon Municipal Fuente de San Luis.

Arbitri

Mr. Josip JURCEVIC, Split, Croatia

Mr. Juozas BARKAUSKAS, Kaunas, Lithuania

Mr. Ritvars HELMSTEINS, Riga, Latvia

Valencia-Famila Schio: come seguire il match in tv e in streaming

Valencia Basket Club - Beretta Famila Schio Martedì 30 gennaio ore 19.45 - Pabellon Municipal Fuente de San Luis (Valencia)

Diretta streaming in chiaro sul canale Youtube di Euroleague Women