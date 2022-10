Basket, serie A2: una Velcofin Interlocks in formato palladiano che giocherà per la salvezza

S'è svolta a Palazzo Chiericati la presentazione della squadra di pallacanestro femminile AS Vicenza (main sponsor Velcofin Interlocks) che nella stagione 2022-2023 militerà ancora una volta in serie A2.

Ad accogliere la formazione è stato il sindaco Francesco Rucco. Insieme con il direttivo dell'AS Vicenza Basket Femminile erano presenti le giocatrici, l’allenatore e lo staff della prima squadra oltre agli sponsor.

«Quello tra cultura e sport resta un binomio fantastico – ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco – e lo testimonia il fatto di accogliere oggi una storica società di pallacanestro, quale l’AS Vicenza, a Palazzo Chiericati, culla dell’arte vicentina, dove, tra l’altro, sono in corso i lavori di ampliamento dell’ala ottocentesca che consentiranno di rendere ancora più bello questa preziosa sede museale cittadina. I complimenti vanno alla società sportiva che seguivo fin da ragazzo e che ha raggiunto traguardi importanti, grazie anche alla indimenticata figura di Antonio Concato. Alle ragazze, allo staff e a tutto il direttivo va il nostro più grande in bocca al lupo».

Con 12 scudetti vinti in serie A1 e 5 Coppe dei Campioni e una coppa Ronchetti, la squadra dell'A.S. Vicenza si conferma la seconda in Italia per titoli vinti nell’albo d’oro della massima serie nazionale e la seconda in Europa per i trofei conquistati nella competizione continentale.

Le biancorosse giocheranno la prima di campionato in trasferta a Carugate sabato 8 ottobre 2022, mentre domenica 16 ottobre sfideranno, in casa, la neopromossa Trieste. Guidate dal neo allenatore Marco Silvestrucci per la parte tecnica e dal preparatore Marco Gennari per quella atletica, le giocatrici si sottopongono a due sedute di allenamento giornaliere.

PREOCCUPANO GLI INFORTUNI: OBIETTIVO SALVEZZA

Lidia Gorlin, grande capitana dell'AS Vicenza degli anni d'oro e oggi direttore sportivo ha presentato il roster con la capitana Federica Monaco. Nel farlo ha ricordato che purtroppo enlla fase di preparazione al campionato che come dicavamo parte proprio sabato prossimo, si sono registrati diversi infortuni: l'ultimo quello della talentuosa ungherese Agnes Gorjanacz che ha subito nel torneo della scorsa settimana una lesione seria al crociato. Invece la playmaker Giorgia Amatori si è slogata una caviglia. Su 13 giocatrici in rosa ne mancano già da subito due fondamentali. La stessa Gorlin ha perciò annunciato quale sarà l'obiettivo della squadra che è molto giovane (età media): «La salvezza!». Intanto la società si sta muovendo alla ricerca di altre due giocatrici di esperienza.

Fondata nel 1958 da Antonio Concato, la società detiene oggi il maggior numero di titoli vinti in Italia. Allo scudetto conquistato nella stagione 1964-1965 nel salon della Basilica palladiana, hanno fatto seguito infatti altri 11 scudetti senior, 14 giovanili, 5 Coppe dei Campioni, una Coppa Ronchetti e una Coppa Italia di A2.

La foto di gruppo con il sindaco Rucco e l'allenatore Marco Silvestrucci e la ds Lidia Gorlin

Le titolari in prima fila nel salone del Chiericati con a destra il prof Roberto Pellizzaro, biografo del presidente Concato