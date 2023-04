Basket, serie A2, play out: Velconfin Interlocks Vicenza è salva, battuta Carugate anche in gara-2

Grande sospiro di sollievo per il mondo del basket femminile vicentino dopo la vittoria di mercoledì sera di Velcofon Interlocks Vicenza in gara-2 di play out con Carugate. Le biancorosse del presidente Gianfranco Dalla Chiara sono salve! Nel milanese tre giorni fa le biancorosse avevano vinto a sorpresa contro una squadra che fino ad un mese fa avrebbe potuto accedere ai play off e che invece si è trovata a lottare per la salvezza.

AS Vicenza aveva iniziato la stagione in modo molto difficile con una serie di sconfitte ce è durata tutta la stagione di andata del campionato. Poi dopo la pausa invernale con l’arrivo della play Viviana Giordano e della centrale Sofia Laura Roma le cose hanno cominciato a girare per il verso giusto e la squadra allenata da Marco Silvestrucci, grazie anche all’affiancamento in seconda di coach Claudio Rebellato, ha cominciato a vincere e a rimettersi in carreggiata.

Mercoledì sera in gara-2 ha prevalso Carugate nel primo quarto, per poi subire la rimonta e la supremazia in campo di Vicenza a partire dal secondo quarto. Al riposo si è andati sul 33-26. A fine partita i punti si sono fermati sul 61-43. A canestro sono andate Castello, Sturma, Roma, Peserico, Amatori, Vujacic e Giordano.



TABELLINO - Velcofin Interlocks Vicenza - Dimensione Bagno Carugate 61 - 43 (16-19, 33-26, 49-31, 61-43)

VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA: Cerise, Sasso, Garzotto, Castello 7 (2/5, 1/2), Fontana, Sturma* 7 (3/6 da 2), Roma* 8 (4/9, 0/1), Peserico* 7 (3/7 da 2), Reschiglian, Amatori 10 (3/4, 0/1), Vujacic* 15 (3/8, 1/5), Giordano* 7 (1/1, 1/3)

Allenatore: Silvestrucci M.

Tiri da 2: 19/43 - Tiri da 3: 3/15 - Tiri Liberi: 14/21 - Rimbalzi: 48 9+39 (Roma 10) - Assist: 14 (Amatori 4) - Palle Recuperate: 14 (Amatori 5) - Palle Perse: 17 (Amatori 5)

DIMENSIONE BAGNO CARUGATE: Morra* 11 (1/9, 2/5), Belosevic* 2 (1/4, 0/4), Usuelli 7 (3/3, 0/1), Diotti* 5 (1/6, 1/1), Osmetti, Cassani*, Andreone, Nespoli 5 (2/6, 0/1), Faroni 6 (1/1, 1/5), Baiardo* 7 (0/1, 2/7), Angelini, Marino

Allenatore: Brambilla A.

Tiri da 2: 9/34 - Tiri da 3: 6/25 - Tiri Liberi: 7/15 - Rimbalzi: 40 9+31 (Morra 13) - Assist: 7 (Belosevic 2) - Palle Recuperate: 9 (Nespoli 2) - Palle Perse: 21 (Usuelli 7)

Arbitri: Luchi M., Buoncristiani A.