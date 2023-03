Basket, serie A2 femminile: VelcoFin Interlocks Vicenza sabato 1 aprile in trasferta a Udine

La terz'ultima giornata del girone Nord per la serie A2 della pallacanestro femminile prevede incontri molto interessanti e Udine-Vicenza, altro superclassico negli ultimi anni, è senz'altro tra questi.

Udine è saldissimamente quarta con ben 12 punti di vantaggio sulla immediata inseguitrice ma non ha grandi speranze di guadagnare posizioni ai danni delle prime tre. Ai playoffs dovrebbe quindi incrociare la quinta (attualmente Broni) con il vantaggio del fattore campo.

Anche Vicenza, abbastanza saldamente penultima, non ha troppe speranze di migliorare la sua posizione, per cui questa partita potrà servire come ottima occasione per prepararsi ai prossimi impegni senza troppa pressione mentale.

Considerando le caratteristiche corsaiole delle due contendenti ci si aspetta in un confronto aperto, combattuto e spettacolare.

QUI UDINE

La squadra di Massimo Riga viene da 4 vittorie consecutive dopo la battuta di arresto a Carugate, mentre Vicenza, pur lottando, ha mostrato segni di appannamento contro Milano e Costa Masnaga. Non dimentichiamo però che ha pagato lo sforzo del recupero di 10 punti in classifica e la tremenda delusione delle vittoria sfumata per un soffio in trasferta ad Alpo. Le friulane confermano di essere solide in difesa e pericolose in attacco, dove realizzano con il 42% da 2, il 26% da 3 e il 75% ai liberi; con il rientro della capitana Eva Da Pozzo sembrano pronte per ogni traguardo. Continua la grande stagione di Sara Ronchi, capocannoniere del girone con 17.13 ppg, ormai pronta a ritornare sul palcoscenico di A1 il prossimo anno. Buono anche il rendimento della lunghissima (197 cm) francese Angelina Turmel, ben presente nelle graduatorie di punti e carambole. Il quintetto base si completa con Giorgia Bovenzi in regia e l'ala Chiara Bacchini, oltre a Martina Mosetti e Alice Gregori.

Il resto della panca è molto alto e molto lungo.

QUI VICENZA

Il pronostico quindi pende leggermente a favore delle friulane, anche se non dobbiamo dimenticare di cosa sono capaci Vanessa Sturma e compagne quando si mettono a difendere e a ripartire in transizione, senza contare che Vicenza si esalta contro le squadre più forti. La capitana vicentina ritorna a casa sua sicuramente per fare bella figura e il resto della squadra senza' altro non vorrà essere da meno. Una buona prestazione sarebbe un ottimo supporto per la successiva trasferta infrasettimanale a Treviso contro Podolife, squadra forte ma sicuramente più alla portata di quella friulana. Il club biancorosso non ha certo rinunciato alla ricerca di altre vittorie nell'epilogo del girone di ritorno e non deve fare i conti con quello che le dirette concorrenti possono o non possono combinare.

La partita W.APU Delser Udine - VelcoFin Interlocks Vicenza si gioca sabato 1 aprile 2023 alle ore 19 al PalaBenedetti di Udine. Arbitrano Sara Spina e Giada Maino, entrambe di Milano. Consueta diretta streaming sul canale YouTube di Delser W.APU Udine.