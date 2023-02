Basket, serie A2 femminile: Velcofin interlocks Vicenza in trasferta a Bolzano

La nuova versione della compagine vicentina guidata da Marco Silvestrucci e Claudio Rebellato, rivelata ai sostenitori dalle tre partite di fila al palasport "Antonio Concato" di Vicenza, è chiamata a dare importanti conferme nella trasferta di sabato 25 marzo 2023 a Bolzano contro Alperia BC, guidata in panca dal tecnico bolognese Roberto Sacchi (sei stagioni a Broni e poi dal 2018 in Alto Adige).

QUI BOLZANO

Le bolzanine, che occupano una posizione in classifica relativamente comoda rispetto a Vicenza (quart'ultime, ma con 14 punti come Alpo e Trieste), vorranno di sicuro fare risultato sul proprio terreno, visto che anche il loro calendario non è per nulla tranquillizzante, in attesa del derby con Acciaierie Valbruna alla penultima giornata e dello scontro diretto in casa con Trieste all'ultima.

Le loro ultime gare hanno visto una bella vittoria in casa contro Udine e poi tre sconfitte di larga misura contro Costa Masnaga, Autosped e Alpo, per cui di sicuro si impegneranno per interrompere la serie negativa. Il roster di Alperia non presenta variazioni di rilievo rispetto all'andata e il campionato ha confermato tra le migliori realizzatrici Aneta Kotnis (14.6 ppg) e Giorgia Assentato (11.1 ppg), mentre la capitana Maria Daniela Servillo e la ex vicentina Elena Vella continuano a dare un buon contributo sia in difesa che in attacco. Completa i quintetti di coach Sacchi l'altra ex Nena Chrisantydou, mentre l'ala Gueye Delbalzo e soprattutto la lunga Caterina Logoh si stanno ritagliando fette consistenti di minuti in campo.



QUI VICENZA

AS Vicenza, annunciata in formazione tipo e in buona forma, sa benissimo che anche questa partita deve avere i due punti come risultato fisso, perché poi tutti i rimanenti impegni della regular season saranno sfide impossibili o quasi contro le prime della classifica.

La distanza dalle penultime della classifica si è molto ridotta, ma bisognerà cinicamente approfittare delle difficoltà altrui, perché anche dal punto di vista psicologico un riaggancio veloce sarebbe molto importante.

Non tenendo conto per Vicenza della partita in meno da giocare con la capolista SangA a Milano, già il turno di questa settimana presenta due sfide cruciali per Ponzano, impegnata nel derby trevigiano con Podolife e per le Sisters Bolzano, che hanno perso per un grave infortunio Pia Jurhar, la più forte rimbalzista del girone Nord (sostituita da Tea Peric) e saranno in trasferta a Udine contro una Delser dal dente avvelenato dopo la sconfitta di Carugate. L'occasione di raggiungere almeno una delle penultime per capitan Vanessa Sturma e compagne è propizia ma va assolutamente concretizzata, sperando che il campo, conseguentemente agli ultimi esiti, regali buon gioco e la prima vittoria esterna a VelcoFin Interlocks, anche se non è prevedibile pensare di ribaltare il pesante -16 (41-57) della gara di andata.



SI GIOCA SABATO SERA A BOLZANO

Palla a due alle ore 20 e 30 di sabato 25 febbraio 2023 al PalaMazzali di Bolzano, con direttori di gara designati Mirko Moreno Di Franco di Bergamo e Marcello Martinelli di Brescia. Diretta streaming della gara sul canale YouTube di Basket Club Bolzano