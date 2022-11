Basket, serie A2 femminile: VelcoFin Interlocks Vicenza in casa contro Alperia Bolzano

Smaltita la deludente prestazione esterna contro Ponzano, il team Velcofin Interlocks Vicenza allenato da coach Silvestrucci ha ripreso la preparazione per affrontare i prossimi turni di un campionato finora avaro di soddisfazioni. In arrivo al Palasport "Antonio Concato" di Vicenza c'è BC Bolzano, guidata in panca dall'esperto Roberto Sacchi, approdato nel 2018 al sodalizio altoatesino.

Alperia conta 4 punti in classifica, avendo vinto 61-67 sul difficile campo di Mantova alla seconda giornata e in casa sabato scorso con il minimo scarto (66-65) contro la diretta concorrente Alpo.

Le sconfitte, a parte il passo falso interno contro Ponzano, sono avvenute contro tre big del campionato come Udine, Costa Masnaga e Castelnuovo Scrivia.

Il roster di BC Bolzano, vittorioso due volte con Vicenza nella passata stagione, oltre alle confermate Safy Fall, Maria Daniela Servillo (capitana), Giorgia Assentato ed Elena Vella, presenta le novità Aneta Kotnis (espertissima ala-centro polacca, 6 stagioni in A2 a Umbertide), Elisabetta Azzi (play del 2004 da Lucca), la ex vicentina Nena Chrysanthidou e Caterina Logoh, ala proveniente da Battipaglia.

Certamente il compito che attende AS Vicenza non è dei più facili, anche se Bolzano appare alla portata delle nostre ragazze dal punto di vista tecnico e atletico. Vedremo se la determinazione e l'aggressività dimostrate contro Milano e poi smarrite contro Ponzano verranno di nuovo messe in campo in una sfida diretta in cui il risultato è molto importante, dopo sei sconfitte consecutive. Il momento è difficile e a maggior ragione sono richieste mentalità di squadra e voglia di combattere.



La partitasi giocaaldi Via Goldoni a Vicenza che presto sarà dedicato al fondatore del basket femminile vicentino "Antonio Concato".Gli arbitri sono Sara Spina e Giada Maino, entrambe di Milano.