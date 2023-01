Basket, serie A2 femminile: Velcofin Interlocks perde con Broni (55-44) ma mostra finalmente le unghie

Nel posticipo della domenica 8 gennaio 2023 del Girone Nord la Logiman Broni s'impone contro la Velcofin Interlocks Vicenza con un colpo di coda nel finale, 55-44.

La squadra lombarda infatti controlla per buona parte di gara, ma rischia una rimonta furiosa delle biancorosse. Roma e Giordano esordiscono in casa Vicenza rispettivamente con sette e otto punti, anche se con qualche imprecisione al tiro (ma anche sei recuperi per la play). Broni tira male da tre, 19%, ma la spunta trovando risorse importanti da Manzotti, 10, unica in doppia cifra di tutto il match, e 9 di Bonvecchio, con punti pesanti nel finale di gara.

Continua il percorso a zero per Vicenza, che mostra però qualche segno di crescita in vista della seconda metà di stagione, mentre Broni chiude al sesto posto il girone d'andata.

Per Velcofin Interlocks i segnali di ripresa sono evidenti e la partita di sabato 14 gennaio 2023 a Vicenza contro Basket Carugate potrebbe essere quella buona per muovere la classifica.

TABELLINO - Logiman Broni - Velcofin Interlocks Vicenza 55 - 44 (14-11, 24-20, 41-31, 55-44)

LOGIMAN BRONI: Miccoli, Carbonella, Sorrentino 2 (1/1 da 2), Corti NE, De Pasquale* 6 (1/5, 0/4), Manzotti* 10 (2/9, 2/8), Colli 8 (0/5, 2/3), Kantzy* 5 (1/5, 1/4), Grassia V. 6 (3/6, 0/1), Bonvecchio* 9 (2/4, 0/1), Mattera 1 (0/3 da 2), Coser* 8 (4/4, 0/3)

Allenatore: Magagnoli M.

Tiri da 2: 14/45 - Tiri da 3: 5/26 - Tiri Liberi: 12/14 - Rimbalzi: 55 20+35 (Kantzy 11) - Assist: 11 (Bonvecchio 3) - Palle Recuperate: 8 (Manzotti 3) - Palle Perse: 20 (Mattera 5)

VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA: Sasso 2 (1/2, 0/3), Garzotto NE, Castello* 4 (2/6, 0/2), Fontana, Sturma NE, Roma* 7 (1/8, 1/2), Peserico* 4 (2/4, 0/1), Amatori* 8 (1/4, 1/1), Vujacic* 11 (2/6, 2/5), Giordano 8 (2/6, 0/2)

Allenatore: Silvestrucci M.

Tiri da 2: 11/36 - Tiri da 3: 4/16 - Tiri Liberi: 10/20 - Rimbalzi: 36 6+30 (Roma 7) - Assist: 7 (Amatori 2) - Palle Recuperate: 13 (Giordano 6) - Palle Perse: 18 (Roma 7)

Arbitri: Di Mauro A., Moratti M.

RISULTATI A2 Femminile - Girone Nord - 13esima Giornata di Andata (7 e 8 gennaio 2023)

Acciaierie Valbruna Bolzano - San Giorgio MantovAgricoltura 51 - 45

Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano - Posaclima Ponzano 76 - 58

Podolife Treviso - Ecodent Alpo 85 - 77

WomenAPU Delser Crich Udine - Autosped Castelnuovo Scrivia 59 - 51

Futurosa #Forna Basket Trieste - Alperia Basket Club Bolzano 71 - 66

Dimensione Bagno Carugate - Limonta Costa Masnaga 67 - 72

Logiman Broni - Velcofin Interlocks Vicenza 55 - 44

CLASSIFICA

Autosped Castelnuovo Scrivia 24

Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano 24

WomenAPU Delser Crich Udine 24

Limonta Costa Masnaga 20

San Giorgio MantovAgricoltura 14

Logiman Broni 14

Podolife Treviso 14

Alperia Basket Club Bolzano 10

Dimensione Bagno Carugate 10

Futurosa #Forna Basket Trieste 10

Acciaierie Valbruna Bolzano 8

Ecodent Alpo 6

Posaclima Ponzano 4

Velcofin Interlocks Vicenza 0