Basket, serie A2 femminile: vale la salvezza gara-2 di Velcofin Interlocks Vicenza contro Carugate

Nemmeno il tempo di rendersi conto del colpo fatto in gara-1 a Carugate (dove le vicentine hanno vinto con una prova notevole) e per VelcoFin Interlocks Vicenza è già ora di tornare a giocare, data il ritmo veloce previsto per le partite della seconda fase stagionale. Vicenza può chiudere con la salvezza la sua travagliata stagione vincendo gara-2 di mercoledì 26 aprile 2023 al PalaConcato di via Goldoni. Il risultato di gara-1 non sorprende, considerata la crescita di Vicenza nel girone di ritorno e le difficoltà di amalgama con cui Carugate ha chiuso la regular season, uscite allo scoperto anche nella gara di sabato.

Da parte VelcoFin, Sara Vujacic ha offerta l’ennesima prova di consistenza in attacco, realizzando 25 punti (le statistiche sono state corrette) e guidando le sue compagne alla vittoria. Oltre al problema di contenere la cannoniera slovena, per Carugate passerà tutto dai duelli tra le lunghe (Morra-Roma e Belosevic-Sturma) e tra le guardie, Usuelli e Diotti contro Giordano, Peserico e Amatori. Aspettiamo un’altra buona prova da Elena Castello, che in gara-1 ha veramente fatto la differenza sia contro le esterne che contro i centri di Dimensione Bagno. Non resta dunque altro che aspettare l’inizio del confronto, ben sapendo che al momento l’ultima cosa da pensare per Vicenza è di avere la salvezza in tasca.



Palla a due mercoledì 26 aprile 2023 alle ore 20 e 30 al PalaConcato di via Goldoni a Vicenza. I direttori di gara saranno, entrambi di Prato.Eventuale gara-3 è in programma lunedì 1 maggio alle ore 18.00 al Palasport Comunale di Carugate.