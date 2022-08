Basket Serie A2 Femminile: a Vicenza arrivano Elena Sasso e Giorgia Amatori

AS Vicenza

A.S. Vicenza Basket Femminile comunica l'acquisizione per la stagione sportiva 2022-2023 di due nuove giocatrici, Elena Sasso e Giorgia Amatori.

Nel frattempo dopo la retrocessione per un solo punto la compagine vicentina ha riacquisito il titolo e confermato capitan Monaco e Vanessa Sturma.

DA BOLZANO SISTERS ARRIVA LA PIEMONTESE SASSO

Elena Sasso, ala di 183 cm, è nata nel 2000 a Cuneo, dove ha iniziato a giocare a basket con i maschi. Trasferita a Savona, ha fatto parte delle squadre giovanili fino al nuovo trasferimento a Battipaglia, dove è rimasta per tre anni giocando sia nelle giovanili che nella prima squadra di A1. Nella stagione 2020-21 è passata al San Giovanni Valdarno per poi approdare l’anno scorso alla corte di Alessandro Pezzi nelle Bolzano Sisters. E’ attualmente iscritta all’Università dove studia Scienze Motorie.

DA CAMPOBASSO ARRIVA LA PUGLIESE AMATORI

Giorgia Amatori è nata a Brindisi nel 2003. Playmaker di 179 cm, ha appena terminato il Liceo Scientifico. Dopo i primi anni a Brindisi, ha militato nel Magnolia Basket Campobasso dal 2019-20, giocando sia nei campionati giovanili sia con la squadra di A1.

«Non vediamo l’ora di iniziare - hanno affermato coralmente a caldo Sasso e Amatori negli uffici della società al momento della firma -. Vicenza è una grande occasione che ci si presenta per fare grandi cose insieme alle compagne di squadra».

Sotto due foto di Elena Sasso, nuova ala della AS Vicenza