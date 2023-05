Basket, serie B: lo spareggio tra Vicenza e Lumezzane si ferma in gara-4, i biancorossi accedono alla B Eccellenza

Domenica 21 maggio 2023 è una data che segna un nuovo passo verso l'alto per la Pallacanestro Vicenza 2012: la Civitus Allianz conquista la B1 Eccellenza sul campo, battendo in gara 4 la Luxarm Lumezzane e chiudendo la serie finale per 3-1 tra il pubblico numeroso e festante del palaConcato. Circa 80 i supporters del Lumezzane presenti all'interno dell'impianto vicentino.

La vittoria per 70-60 è arrivata al termine di un'altra partita spettacolare: i biancorossi hanno dimostrato una gran voglia di vincere sin da subito. Il primo quarto si è concluso sul 13-6 con la Civitus che parte decisa sulle ali di Ambrosetti, già in doppia cifra di segnature. Poi il vantaggio sale a 25-13 con la tripla di Cucchiaro, e i canestri dalla media e dalla lunga distanza di Petrucci siglano il 36-21. Mastrangelo tiene "in vita" gli ospiti. Si va all'intervallo lungo sul 41-28.

La ripresa è pirotecnica e gli animi si accendono in campo: il botta e risposta premia Lumezzane che torna a meno 5 punti. Nell'ultimo quarto dopo 2' Perez pareggia con un tiro da tre sul 56-56 (poi 58-58), successivamente il fallo antisportivo su Cucchiaro e un suo canestro allo scadere dei 24 secondi dà il +4 ai berici che riprendono le redini dell'incontro.

Nel finale entra anche l'infortunato capitan Cernivani, solo per marcare la presenza e dare il via ai festeggiamenti di una giornata storica che chiude una stagione emozionante e dai tanti colpi di scena, dove tutti i componenti della squadra berica sono stati protagonisti.

Nella foto sotto Luca Brambilla a canestro

TABELLINO - Civitus Allianz Vicenza - LuxArm Lumezzane, 70-60 (15-13, 26-15, 15-23, 14-9)

CIVITUS ALLIANZ VICENZA: Andrea Ambrosetti 21 (6/7, 2/5), Valerio Cucchiaro 17 (4/9, 2/2), Niccolò Petrucci 10 (1/2, 2/7), Luca Brambilla 7 (2/3, 1/4), Riccardo Bassi 6 (3/5, 0/0), Andrea Zocca 4 (2/3, 0/2), Nicolo Ianuale 3 (0/3, 1/3), Dorde Tomcic 2 (0/3, 0/1), Alberto Pendin 0 (0/0, 0/0), Francesco Giaquinto 0 (0/0, 0/0), Stefano Cernivani 0 (0/0, 0/0), Nicholas Carr 0 (0/0, 0/0)

ALLENATORE: Manuel Cilio

Tiri liberi: 10 / 13 - Rimbalzi: 34 2 + 32 (Luca Brambilla 9) - Assist: 9 (Valerio Cucchiaro, Luca Brambilla 3)

LUXARM LUMEZZANE: Daniele Perez 15 (2/6, 3/11), Samuel Dilas 12 (4/13, 0/0), Edoardo Maresca 11 (1/2, 2/5), Daniele Mastrangelo 9 (1/5, 2/5), Andrea Scanzi 6 (3/8, 0/1), Daniele Ciaramella 3 (0/0, 0/0), Luca Dalco' 2 (1/2, 0/3), Massimiliano Fossati 2 (1/3, 0/0), Stephane Djiya 0 (0/0, 0/0), Ludwig gustav Tilliander 0 (0/0, 0/0)

ALLENATORE: Fabio Saputo

Tiri liberi: 13 / 14 - Rimbalzi: 31 7 + 24 (Edoardo Maresca 9) - Assist: 9 (Andrea Scanzi 3)

ARBITRI: Denny Lillo e Davide Galluzzo.