Basket giovanile femminile: Velcofin Interlocks Vicenza presenta il vivaio al PalaConcato

Nell'intervallo della partita valida per l'undicesima giornata di serie A2 girone Nord tra Velcofin Interlocks Vicenza e Delser Crich Udine la dirigenza della società vicentina ha presentato al pubblico le squadre del settore giovanile.

Un fatto che testimonia la volontà della società AS Vicenza di continuare, rinnovando, la grande tradizione del basket femminile nella città berica. Durante le vacanze di Natale e fine anno infatti sono annunciati nuovi acquisti anche per la prima squadra.

Intanto Velcofin Interlocks Vicenza chiama il pubblico per l'ultima partita dell'anno 2022 che si svolge proprio al PalaConcato mercoledì 21 dicembre 2022: ospite la Podolife Treviso, squadra alla portata delle biancorosse. Sarà necessaria perògrande concentrazione per le ragazze di coach Marco Silvestrucci: la testa non deve essere al panettone e al veglione di San Silvestro, ma in campo, per regalare la prima vittoria del campionato alla tifoseria fedelissima.